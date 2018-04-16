Çalışma Bakanı'ndan yarı zamanlı çalışma müjdesi

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memur kadınların, çocuklarının okul yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışmasına ilişkin Bakanlar Kurulu'na bir sunum yaptığını belirterek, " Başbakanımızın kapsamıyla alakalı bazı talimatları oldu. Onlarla ilgili çalışmalarımızı bu hafta tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

“Memurlara da yarı zamanlı çalışma imkanı getireceğiz”

“AK Parti iktidarı döneminde iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması adına hem özel sektörde çalışan kadınlarımız hem de kamuda çalışan kadınlarımız adına çok önemli düzenlemeler gerçekleştirdik” diyen Bakan Sarıeroğlu, “İzin sürelerini arttırdık, süt izni sürelerini arttırdık. Bunun yanında da 2016 yılında çocukları okul çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışma imkanıyla ilgili bir düzenleme gerçekleştirmiştik. Ama kamu çalışanlarıyla ilgili yönetmelik uygulamaya girmemişti. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiğimiz Bakanlar Kurulu toplantısında ben tekrardan bir sunum gerçekleştirdim. İnşallah yakın zamanda çalışmalarımızı tamamlamayı planlıyoruz ve bu yönetmeliği de çok kısa bir süre içerisinde uygulamaya koyacağız” şeklinde konuştu.