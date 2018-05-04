Çalışma Bakanı Sarıeroğlu'dan memurlarla ilgili açıklama!

Bakan Sarıeroğlu, bir otelde Memur-Sen tarafından düzenlenen İnsan, Emek ve Küresel Rekabet Uluslararası Sempozyumu'nun açılışında, 105 ülkeden sendikacıların katıldığı etkinlikten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. İki gün boyunca yapılacak oturumlardan hayırlı sonuçların çıkmasını temenni eden Sarıeroğlu, ortaya çıkacak sonuçlardan faydalanacaklarını belirtti. "POLİTİKALARIMIZIN ODAĞINDA İNSAN VAR"



Bakan Sarıeroğlu, 1 Mayıs'ın Türkiye'de "Emek ve Dayanışma" adıyla kutlandığını hatırlatarak, "Bu etkinliği onun devamı gibi görüyorum. Değerlerimizde emek ve alın terinin yeri kutsal, biliyorsunuz. Bizler, emeğin hakkının zamanında verilmesini emreden bir medeniyetin mensuplarıyız. Aynı zamanda 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı da bizim temel bakış açımızı oluşturuyor. Bu yüzden ortaya koyduğumuz tüm politikaların odağında insan var." ifadelerini kullandı. Sarıeroğlu, son 16 yılda AK Parti iktidarlarının, insan onurunu korumak, insana yarışır yaşam koşullarını oluşturmak anlamında çok büyük işlere imza attığını anlatarak, "Son 16 yılda, gerek kalkınma gerek büyüme, hem nitel hem nicel, ülkemizin dört bir yanında büyük yatırımların yapmanın yanı sıra insanımıza da yatırım yaparak her alanda bütüncül bir gelişme sürecini yaşadığımızı ifade etmem gerekiyor. Hem ekonomimizi büyüttük hem de insanımızın hayat standardını iyileştirdik. Bugün Türkiye ekonomisiyle geçtiğimiz sene yüzde 7,4'lük bir büyüme oranıyla G20 ülkeleri içerisinde ikinci en fazla büyüyen ülke konumunda. Avrupa Birliği OECD ülkeleri içerisinde de en fazla büyüyen lider ülke konumunda bulunuyor." diye konuştu.

Türkiye'de sendikal mücadelenin zaman içerisinde çok geliştiğini belirten Sarıeroğlu, sendikal örgütlenmenin önündeki engelleri kaldırdıklarını vurguladı. Türkiye’de sendikal örgütlülükte yükselmenin söz konusu olduğunu aktaran Sarıeroğlu, "Şu anda 164 işçi sendikamız, 156 tane de kamu görevlileri sendikamız var. Örgütlü ve faaliyet içerisinde olan sendikalar bunlar. Üye sayısı son 5 yılda yüzde 71 artmış durumda. 1 milyon 741 bine ulaşan bir işçi sendikalarına üyelik oranına sahibiz. Memur sendikalarımızda da yine 1 milyon 700 bine ulaşmış bir üye sayısına sahibiz." dedi. Bakan Jülide Sarıeroğlu, Türkiye'nin iş gücü piyasası açısından dinamik bir ülke olduğunu vurgulayarak, "28 milyonluk bir istihdamımız var, 32 milyona yaklaşmış bir iş gücüne sahibiz. Kamuda, özel sektörde aktif sigortalı olarak çalışan 22 milyon vatandaşımız var. Bu rakamları dikkate aldığımız zaman sendikal örgütlülük mücadelesinin yeterli olduğunu söyleyemeyiz." ifadelerini kullandı. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasında yaşanan sürece de değinen Sarıeroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) karşı gerekli desteği göremediklerini vurgulayarak, 105 ülkeden gelen sendikacıları FETÖ konusunda uyardı.