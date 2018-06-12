Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu NTV'de soruları yanıtladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun açıklamasından notlar;

12,4 milyon emekli ve hak sahibine yaklaşık 11 milyarlık ödeme gerçekleştirildi. Dün itibariyle öne çekilen emekli maaşı ödemelerini gerçekleştiriyoruz. İlk uygulama başlamış oldu. Bundan sonra aynı kapsamda ödemeleri iki bayramda gerçekleştireceğiz.

Bunun maaşla bir alakası yok. Emekli maaşını alanlar bin TL'yi aldı. Ölüm aylığı alan hak sahipleri kanundaki baremler oranında emekli ikramiyesini aldı. Aynı kapsamda ödemeleri her sene hem Ramazan hem de Kurban Bayramı'nda alacaklar.

EMEKLİLİK YAŞI AÇIKLAMASI

Sosyal güvenlik çok teknik bir alan. Bu teknik alanın bu durumundan bilgi kirlilikleriyle faydalanmak isteyenler olabiliyor. Popülist yaklaşımların sıkça görüldüğü alanlar oluyor. SGK çok kıymetli. Vatandaşlarımızın hem dününü hem de bugününü kapsıyor. Vaatleri görüyoruz. Maalesef adaylar tarafından çalışmalarımızın takip edilmediğini görüyoruz. Vaatlere baktığımızda flaş olarak sunulanların 24 tanesinin 10 yıldır uygulandığını görüyoruz. Şimdi emekli maaşlarıyla ilgili 200-300 alan var dediler 700'e kadar çıktı. Yaş gibi temel kriterler var. Her bir alan kendine özgü hesaplamalara sahip. Herkese çalışma hayatı hikayesine has olarak emekli maaşları belirleniyor. İstisna grubumuz var. 2000-3600 üzerinden prim ödeyen bir grubumuz var. Dünyanın hiçbir yerinde 3600 gün ödeyerek emekli olmak yok. Emekli maaşı bağlama seviyemiz 1000 TL ve üzerinde.