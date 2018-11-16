FİNANS

Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 15:59 | Son Güncelleme

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu

İstanbul'un yeni sembolü olması beklenen Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Çamlıca Kulesi'ni 2019 yılının Temmuz ayında hizmete açmayı planladıklarını söyledi.

398 METRE YÜKSEKLİKTE RESTORAN

Kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak.

Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi.

Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

KAYNAK: İHA


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Anahtar Kelimeler:
çamlıca kulesi açılış tarihi

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