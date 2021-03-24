FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Can eriğinin fiyatı düştü, aşerenler pazara koştu

Can eriğinin fiyatı düştü, aşerenler pazara koştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 15:15 | Son Güncelleme

Sezonun ilk hasadında kilosu 800 liraya kadar çıkan yeşil erik, fiyatı yarı oranında azalarak, Eskişehir’deki tezgahlarda 300 liradan yerini aldı. Can erikler, aşeren hamileler için de 12'si 100'er gramlık paketlerde 30 liradan satışa sunuluyor. Pazarcı Emin Özkaya, “Yüzer gramlık paketler, aşeren hamile kadınlar tarafından çok talep görüyor” dedi.

Can eriğinin fiyatı düştü, aşerenler pazara koştu

Mart başında başlayan sezonun ilk günlerinde Antalya ve Mersin’de kilosu 800 liraya kadar çıkan yeşil erik, fiyatı 3 haftada yarıdan fazla azalarak, Eskişehir’deki tezgahlarda 300 liradan satılmaya başlandı.

Can erikler, aşeren hamileler için ise 100'er gramlık paketlere girdi. 12 eriğin bulunduğu paketler, 30 liradan satılıyor.

"BOLLAŞTIKÇA FİYAT DÜŞÜYOR"

Odunpazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde erik satan Emin Özkaya, "Mersin'de serada yetiştirilen erikler kilosu 300 liradan satılıyor. Erik bollaştıkça fiyat düşüyor. 25 gün önce erik satmaya başladık. Bunlar yılın ilk meyveleri. Özellikle hamileler için getiriyoruz. İçerisinde 12 tane bulunan 100'er gramlık paketler aşeren hamile kadınlar tarafından çok talep görüyor. 100 gramlık 12 eriği 30 liraya satıyoruz. 3 tanesini 40 liraya sattığımız günlerde oldu” dedi.

ToObMOazHkybuMHqtVlFsA (1)

"BİR PAKETİNE 200 LİRA VEREN VAR"

Mevsimi dışında erik arayanların tezgahlarında buldukları zaman sevinçten ağladıklarına şahit olduğunu anlatan Özkaya, "Eskişehir'de yoğun bir talep var. Eriğin dışında şeftali, kayısı, kavun, karpuz çok soruluyor. Bir paketine 200 lira veren var. 'İki aydır arıyordum, bulamıyordum' deyip, bulduktan sonra sevinçten ağlayanları gördüm” diye konuştu.

"BEBEK İÇİN ALIYORUZ"

Hamile eşi için erik alan Hakan Çanakçı da "Eşim için aldım, 30-40 lira önemli değil. Bebek için alıyoruz. Bu mevsimde erik bulmuşsun daha ne istiyorsun? Biraz pahalı ama onlarda ekmeğini bu şekilde kazanıyor” dedi. Pazarda alışveriş yapan Hamza Şahan ise, "Erikler altından pahalı. Almak biraz zor. Ancak hamileler için eşleri gelip alıyor” dedi.

(DHA)

Türkiye-Çin ilişkileri birçok alanda gelişiyorTürkiye-Çin ilişkileri birçok alanda gelişiyor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürünEvde yüz bakımı için ihtiyacınız olan 7 ürün
Savunma Sanayii'nden teknoloji çağrısıSavunma Sanayii'nden teknoloji çağrısı
Şirketler neden sermaye artırımına gerek duyar?Şirketler neden sermaye artırımına gerek duyar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı
'Beni görevden aldırtmak istedi, ilk defa burada söylüyorum'
'Beni görevden aldırtmak istedi, ilk defa burada söylüyorum'
'Gram altın 600 lira olabilir'
'Gram altın 600 lira olabilir'
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem!
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem!
Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir
Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir
Açığa satış işlemi bugün de uygulanıyor!
Açığa satış işlemi bugün de uygulanıyor!
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Okuyucu Yorumları 1 yorum
umarım sevinçten ağlıyordur!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pandemi döneminde fiber tekne satışları arttı
Sipariş yağıyor! Tanesi 350 bin lira...
Siyanürden bile tehlikeli: Balon balığı kuyrukları 2021'de de alınacak!
Siyanürden 1200 kat daha zehirli
Savunma Sanayii Başkanı'ndan teknoloji çağrısı
Savunma Sanayii'nden teknoloji çağrısı
IMF toparlanmaya destek için 650 milyar kaynak hazırlığında
IMF'den 650 milyar destek!
İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı
İşte gram ve çeyrek altının yeni fiyatı
Aracı olanlar dikkat: Plaka girmek zorunlu olacak!
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.