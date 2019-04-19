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Çanakkale 1915 köprüsü ile Çanakkale yatırım merkezi olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

Çanakkale 1915 köprüsü yapım çalışmaları ile birlikte yatırımcıların gözdesi haline gelen Çanakkale’de yatırımlardan en büyük payı ise inşaat sektörünün alması bekleniyor.

Çanakkale 1915 köprüsü ile Çanakkale yatırım merkezi olacak

Özellikle inşaat sektöründe son yıllarda gelişen kentler arasında ön plana çıkan Çanakkale’de sektörün gelişimi de aynı doğrultuda büyümeye devam ediyor. Özellikle İstanbul’a yakınlığı ve sakin yaşamı ile son yıllarda yıldızı parlayan bölgenin köprü yapımının tamamlanması ile de değerine değer katacağı öngörülüyor.

Çanakkale’de faaliyet gösteren Eviş İnşaat’ın Yönetim Kurulu Başkanı Lokman Eviş son yıllarda yatırımcıların gözde merkezinin Çanakkale olduğunu ifade etti. Eviş “Çanakkale 1915 köprüsünün yapımının başlaması ile birlikte tüm Türkiye’den yatırımcıların Çanakkale’ye yöneldiğini söylemek yanlış olmaz. Gelişen inşaat sektörünün Çanakkale’de en büyük yatırım araçlarından biri olduğunu söylemek mümkün. Son dönemlerde her ne kadar inşat sektöründe maliyetler artsa da, firmalar olarak bunu daire fiyatlarımıza yansıtmadan yolumuza devam ediyoruz. Şahsen ben yıllardır inşaat sektöründen faaliyet gösteren ve bölgenin bir çok yerinde insanlara sıcak birer yuva yapan birisi olarak yakın zamanda Çanakkale’de daire fiyatlarının yükselerek yatırımcısına büyük kazançlar sağlayacağını düşünüyorum” dedi.

Kendi projelerinde insanlara sadece ev değil otoparkı yürüyüş yolları ve bahçeleri ile yaşam alanı da inşa ettiklerini ifade eden Eviş, Türkiye’nin dört bir yatırımcıları da Çanakkale’ye davet etti.

KAYNAK:İHA

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Anahtar Kelimeler:
İnşaat sektörü

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