FİNANS

Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belirlendi

21 Mart 2018 12:37

Mart 2022'de bitirilmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde geçiş ücreti ise 15 euro + KDV (bugünkü kurlarla 80 TL) olacak. Köprünün günlük araç geçiş garantisi ise 30.000 olarak belirlendi.

Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belirlendi

 Sabah gazetesinden Atilla Serdar Hamzaoğlu'nun haberine göre 1915 Çanakkale Köprüsü'ne, 10 farklı ülkeden 2 milyar 265 milyon euro kredi finansmanı sağlandı. Daelim-Limak-SK-Yapı Merkezi Ortak Girişimi tarafından kurulan şirketin tam adı Çanakkale Otoyolu ve Köprüsü İşletme Yatırım A.Ş. oldu.  

 
Limak Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir, "30.000 araç garantisi var. Bu sayıya ulaşmak çok uzun sürmeyebilir. Geçiş ücreti ise 15 euro + KDV (bugünkü kurlarla 80 TL) olacak. Projeyi Mart 2022'de bitirmeyi planlıyoruz. Yap-işlet-devret modelinin ruhuna da uygun olarak projeyi erken bitireceğiz" diye konuştu. 
 
1915 Çanakkale Köprüsü, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak. 2023 metre orta açıklık, 770'er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor.
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Okuyucu Yorumları5 yorum
  • 16 Oy
    benim bldiğim devlet vatandaşa hizmeti bedava yapar.neden çünkü vergi alır.hatta bizden öle bi vergi alınıyorki insanlık dışı.bari bunun karşılığında bi hizmetinizi görelim.onu geçtim.ben çanakkaleliliyim ordan 30000 bin araç falan geçmez.1000 i bulursa öpte başına koy.belliki birileri çok zengin olacak.benim paramla yapılacak bide geçerken para ödücem sonra okadar araç geçmedi deyip zararınıda ben ödücem.sonra akmallar çıkacak alkşlayıp hizmet aldık diye yırtıcaklar bitarfalarını sonra bide onlarla uğraşcam.işim çok zor....
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  • 13 Oy
    Maaşları neden dolarla almıyoruz ?
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  • 13 Oy
    AL SANA BİR YAP İŞLET DAHA, GÜN GELECEK BUNLARA HAZİNENİN PARASI YETMEYECEK
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  • 9 Oy
    O geçenden alınacak miktar. Geçmeyenden ne kadar alınacak, beni o ilgilendiriyor. AKP'nin köprü anlaşmaları o şekilde oluyor ya. Devletten yandaş kasasına 25 yıl trinko gelir garantili.
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  • 7 Oy
    çanakklenin nüfüsü 130bin çanakkalede ne sanaii var ne fabrika çanakkalye gelen giden sayısıda belli 130 bin olan bi nüfüsta 30 bin araç garantisi nasıl verilebilir yine ceblerimizden bir sürü para çıkacak vergi adı altında 33liralık elektirik faturası 96 tl geliyor o zaman olur köptüden önce iş imkanları dağlanması gerekiyor
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