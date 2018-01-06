Cari açığın yüzde 1'ini tek başına kapattı!

Beşiktaş, yıldız futbolcusu Cenk Tosun'u 4 milyon euro+4 milyon Euro bonus şeklinde toplam 28 milyon Euroluk bonservis bedeli ile Everton’a sattı.

28 milyon Euro bonservis bedeliyle, Türkiye’den giden tüm oyuncular arasında transfer rekoru kırarak ilk sıraya yerleşen Tosun, Türkiye’nin aylık ortalama 3.5 milyar dolar olan cari açığının % 1’ini tek başına kapatmış olacak.

Cenk’in rekor transferi Türkiye’nin cari açığına olumlu katkı yapacak seviyede. 28 milyon Euro ile son bir yılda aylık ortalama 3.5 milyar dolar cari açık veren Türkiye’nin aylık açığının yüzde 1’i karşılanmış oldu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de önceki gün sosyal medya hesabından açıklama yaparak Beşiktaş ve Cenk Tosun’a bu konuda teşekkür etmişti.

Yeni kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Cenk Tosun, yıllık brüt 6,5, vergi hariç net 4 milyon euro kazanacak. Beşiktaş, Cenk Tosun’u Temmuz 2014’te Gaziantepspor’dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Bu açıdan bakıldığında Beşiktaç için Cenk’in, ne kadar önemli bir yatırım olduğu da ortaya çıkmış oldu.