FİNANS

Cari açığın yüzde 1'ini tek başına kapattı!

06 Ocak 2018 11:19

Cenk Tosun'un Everton’a transferi tam 28 milyon Euro bonservis bedeliyle gerçekleşti. Bu rakamla Tosun, son bir yılda aylık ortalama 3.5 milyar dolar cari açık veren Türkiye’nin aylık açığının yüzde 1’ini karşılamış oldu.

Cari açığın yüzde 1'ini tek başına kapattı!

 Beşiktaş, yıldız futbolcusu Cenk Tosun'u 4 milyon euro+4 milyon Euro bonus şeklinde toplam 28 milyon Euroluk bonservis bedeli ile Everton’a sattı. 

  
28 milyon Euro bonservis bedeliyle, Türkiye’den giden tüm oyuncular arasında transfer rekoru kırarak ilk sıraya yerleşen Tosun, Türkiye’nin aylık ortalama 3.5 milyar dolar olan cari açığının % 1’ini tek başına kapatmış olacak.
 
Cenk’in rekor transferi Türkiye’nin cari açığına olumlu katkı yapacak seviyede. 28 milyon Euro ile son bir yılda aylık ortalama 3.5 milyar dolar cari açık veren Türkiye’nin aylık açığının yüzde 1’i karşılanmış oldu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek de önceki gün sosyal medya hesabından açıklama yaparak Beşiktaş ve Cenk Tosun’a bu konuda teşekkür etmişti.
 
Yeni kulübüyle 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşme imzalayan Cenk Tosun, yıllık brüt 6,5, vergi hariç net 4 milyon euro kazanacak. Beşiktaş, Cenk Tosun’u Temmuz 2014’te Gaziantepspor’dan bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmıştı. Bu açıdan bakıldığında Beşiktaç için Cenk’in, ne kadar önemli bir yatırım olduğu da ortaya çıkmış oldu.
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Okuyucu Yorumları9 yorum
  • 3 Oy
    O zaman ayda 100 adet Cenk Tosun üretmemiz gerek.
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  • 2 Oy
    Başarılar.
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  • 0 Oy
    sayın şimşek cari açıga katkısından dolayı teşekkür etmiş ülke bu gibi işlerle açıgı kapatacaksa vay halimize desenize sayın şimşek nasıl çerez paralarını arıyormusun
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  • 0 Oy
    işte ülkenın halı carı acık kapanmış
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  • 3 Oy
    yolun açık olsun Tosun Paşa.. Umarım orda da Q7 gibi sana sürekli arka çıkacak yıldızını daha da parlatacak oyuncular olur...
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  • 1 Oy
    Bir GALATASARAY taraftarı olarak Cenk tosuna başarılar diliyorum Allah yardımcısı olsun
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  • 2 Oy
    Cumhurbaşkanı nın "geldi geldi" dediği MAN Adasından gelenler bir derde derman olmadım yani
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  • 2 Oy
    Bir Reza Zerrab daha doğrusu hayırsever işadamı Rıza Sarraf değil!
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  • 5 Oy
    babanız BEŞİKTAŞ
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