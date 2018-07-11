FİNANS

Cari açık mayısta 5.9 milyar dolar

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.07.2018 10:07 | Son Güncelleme

Cari işlemler açığı mayıs ayında 5.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Cari açık mayısta 5.9 milyar dolar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler açığı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla 516 milyon dolar artarak 5 milyar 885 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar 637 milyon dolara çıktı.

Bu dönemde, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 678 milyon dolar artarak 6 milyar 498 milyon dolara, birincil gelir dengesi açığı 214 milyon dolar yükselerek 1 milyar 156 milyon dolara çıktı.

Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler ise 768 milyon dolar artarak 1 milyar 907 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 549 milyon dolar artarak 1 milyar 697 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, mayısta geçen yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1 milyar 100 milyon dolara yükseldi. Bir önceki yılın mayıs ayında 254 milyon dolar net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, Mayıs 2018'de 138 milyon dolar net çıkış kaydetti.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayısta cari işlemler açığının 5,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

Öte yandan, nisan ayı cari açık verisi 5 milyar 426 milyon dolardan 5 milyar 452 milyon dolara, 12 aylık cari açık da 57 milyar 73 milyon dolardan 57 milyar 121 milyon dolara revize edildi.
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