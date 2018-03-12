FİNANS

Cari açık ocak ayında 7.1 milyar dolar olarak beklentiyi aştı

12 Mart 2018 10:11

Cari işlemler açığı, ocakta 7 milyar 96 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık açık ise 51 milyar 572 milyon dolar oldu.

Cari açık ocak ayında 7.1 milyar dolar olarak beklentiyi aştı
Cari açık Ocak ayında 7.1 milyar dolar ile 6.9 milyar dolar olan beklentilerin biraz üzerinde gerçekleşti.
 
Merkez Bankası (TCMB) açıklamasında, cari işlemler açığının, bir önceki yılın Ocak ayına göre 4.4 milyar dolar arttığını, 12 aylık cari işlemler açığının da 51.57 milyar dolar olduğunu belirterek, "Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 4.5 milyar dolar artarak 7.6 milyar dolara ve birincil gelir dengesi açığının 82 milyon dolar artarak 479 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur" denildi.
 
TCMB verilerine göre cari denge geçen yılın Ocak ayında 2.69 milyar dolar, 2017 yılının tamamında ise 47.17 milyar dolar açık vermişti. (Reuters)
 
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