Cari denge rakamları açıklandı! Ekonomi 27.6 milyar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2018 yılı Ödemeler Dengesi verilerini açıkladı.

Cari işlemler açığı, aralık ayında 6 milyar 313 milyon dolar azalarak bir milyar 437 milyon dolar oldu. Bunun sonucunda 2018 genelinde cari açık 27 milyar 633 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Önceki 4 ay üst üste cari işlemler fazlası verilmiş, bu 2002'den bu yana en uzun cari fazla serisi olmuştu.

TCMB'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Cari İşlemler Hesabı

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 6.313 milyon ABD doları azalarak 1.437 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 27.633 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Aralık ayında 2.451 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 2.505 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Bu ayda, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 5.861 milyon ABD doları azalarak 1.683 milyon ABD dolarına gerilemiştir.