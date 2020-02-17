Carrefour Group Brezilya'da Makro’nun 30 mağazasını alıyor

Makro Brezilya’daki operasyonlarına ülkenin en zengin bölgesi olan Sao Paulo’daki 24 mağazasında devam edecek. Macro’nun sahibi olan SHV Holding ise herhangi bir işlem fiyatı açıklamadı.

Carrefour satın almayla alakalı haberleri doğrularken, Brezilya medyasında yer alan Makro’nun bütün mağazalarındaki operasyonlarına devam edeceği haberlerini yalanladı.

Bugün, 350 bin çalışanı ile Avrupa’nın bir numaralı perakende zinciri olan Carrefour Grup'un 30 ülkedeki 12 bin 300 mağazasını yılda ortalama iki milyar kişi ziyaret ediyor.

KAYNAK:DHA

