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CarrefourSA'dan gayrimenkul satışı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.05.2018 10:20 | Son Güncelleme

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi AŞ (CarreourSA), İstanbul ili, Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi'ndeki taşınmazların Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 835 milyon TL+KDV bedelle devredilmesi amacıyla satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

CarrefourSA'dan gayrimenkul satışı

CarrefourSA'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında "Şirketimiz ile Bakırköy Gayrimenkul Yatırım İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ arasında, şirketimiz mülkiyetinde bulunan Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, N 67, Maltepe/İstanbul'da yer alan, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü nezdinde, İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Gülsuyu Mahallesi, G22-A-09-D-2-A pafta, 16212 ada, 11 parsel, A, B, C Bloklarda yer alan 1. ve 2 bağımsız bölüm numarası ile kayıtlı, alışveriş merkezi, süpermarket, depo ve ofis nitelikli taşınmazların tamamının alıcıya devredilmesi amacıyla bugün 'Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi' akdedilmiştir." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Söz konusu taşınmazların satış bedeli, sözleşmeye göre 835 milyon TL+KDV'dir. Sözleşme'ye göre, satış ve tapu devir işlemleri Rekabet Kurulu izninin alınmış olması koşulu ile en geç 29 Haziran tarihine kadar tamamlanacaktır. Bu kapsamda, gerekli iznin alınması için, Rekabet Kurulu'na başvurulmasına da karar verilmiş olduğunu kamuoyunun bilgilerine sunarız." AA

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CarrefourSA' gayrimenkul

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