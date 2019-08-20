FİNANS

Çaya yüzde 15 zam geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.08.2019 10:35 | Son Güncelleme

25 Hazirandan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 15 oranında zamlanan çay fiyatlarına yeni bir zam daha geldi.

Çaya yüzde 15 zam geldi

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) kuru çay fiyatına yüzde 15 zam yaptı. Yeni fiyatların bugünden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

İki yılı aşkın süredir zam yapılmayan ve birinci sürgüne girerken yüzde 30-35 zam yapılması beklenen kuru çaya 25 Haziran tarihinde yüzde 15 zam yapılmıştı. ÇAYKUR, zamma gerekçe olarak işçi ve işletme maliyetlerindeki artışı göstermişti.

Öte yandan Çaykur, beyaz çayda yüzde 15 indirime gitti.

YAŞ ÇAY ÖDEMELERİ 26 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

ÇAYKUR Genel Müdürü Vekili Yusuf Ziya Alim, Temmuz ayı yaş çay ödemelerinin 26-29 Ağustos tarihleri arasında üreticilerin banka hesaplarına yatırılacağını söyledi.

KAYNAK: DÜNYA GAZETESİ

Türkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyorTürkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor
Van’da ekmeğe ve çaya zamVan’da ekmeğe ve çaya zam
Fiyatı 8 liradan 3 liraya kadar düştüFiyatı 8 liradan 3 liraya kadar düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çay fiyatları zam Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü

En Çok Okunan Haberler

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorine zam

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Dolar ne kadar? İşte ilk rakamlar

Asrın projesi hız kesmiyor

Asrın projesi hız kesmiyor

Altında son durum! İşte rakamlar

Altında son durum! İşte rakamlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van’da ekmeğe ve çaya zam

Van’da ekmeğe ve çaya zam

Boncuk fasulyesinin fiyatı 8 liradan 3 liraya kadar düştü

Fiyatı 8 liradan 3 liraya kadar düştü

Çalışanları ilgilendiren haber! İş yerinde sigara içen işçi tazminatsız işten atıldı

Bunu yaptı, tazminatsız kovuldu

Asrın projesi hız kesmiyor

Asrın projesi hız kesmiyor

SON DAKİKA! Garanti Bankası'nda genel müdür değişikliği

Garanti Bankası'nda bayrak değişimi!

Merkez Bankası'ndan 'zorunlu karşılık' kararı

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.