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Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.06.2018 09:37 | Son Güncelleme

Sıfırı atılmış YTL'ler 1 Ocak 2010 tarihinde ömrünü tamamladı, alışverişlerde kullanılamaz hale geldi. YTL'ler 31 Aralık 2019 yılına kadar değiştirilmezse tamamen değersiz kalacak.

Cebimizde geçersiz 179 milyon lira var

Merkez Bankası tarafından yayımlanan 2017 Yıllık Raporuna göre, cebimizde, cüzdanlarımızda taşıdığımız, yastık altı ya da kilitli kasada sakladığımız banknot miktarı bir önceki yıla göre 136 milyon artarak 1 milyar 919 milyon 992 bin adete yükseldi. Bu banknotların 1 milyar 899 milyon adedi tedavülde kullanılıyor. Geri kalan 20 milyon 842 bin adedi ise tedavülde geçmeyen, ancak 10 yıllık zaman aşımı süresi devam eden paralardan oluşuyor. Bu paraların 31 Aralık 2019 tarihine kadar Merkez Bankası şubeleri ile Ziraat Bankası şubelerinden piyasada geçerli olan TL banknotlarla değiştirilmesi gerekiyor.

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Merkez'in verilerine göre, tedavülden kaldırılan banknot miktarı bir öneki yıla göre 133 bin adet, değer olarak da 4 milyon 883 bin lira azaldı. 2016 yılında tedavülden kaldırıldığı halde hala vatandaşın cebinde 184 milyon lira para olduğu hesaplanıyordu. 2017'de bu paranın tutarı 179 milyon liraya düştü.

Yaklaşık 5 milyar liralık bu azalışın bir bölümü vatandaşın paraları geçerli olanlarla değiştirmesinden bir bölümü de değiştirme işlemi tamamlanmadan 10 yıllık sürenin bitmesinden kaynaklandı. Satın alma gücü kalmadığı halde piyasada dolaşan eski paralar; 1 YTL, 5 YTL, 10 YTL, 20 YTL, 50 YTL ve 100 YTL şeklinde sıralanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
merkez bankası geçersiz para

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