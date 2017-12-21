Cem Uzan’ın el konulan lüks işletmesi harabeye döndü

21 Aralık 2017 11:31
Cem Uzan’ın el konulan lüks işletmesi harabeye döndü

Cem Uzan'ın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından el konulan Antalya’daki lüks işletmesinin son hali görenleri hayrete düşürdü. Saklıkent Kayak Merkezi’nin göbeğinde yer alan lüks işletme, harabe görüntüsüyle dikkat çekti.

Antalya’nın 2 bin 200 rakımlı Beydağları'nda yer alan Saklıkent Kayak Merkezi’nde kurulan 4 katlı turizm işletmesinin harabe hale geldiği, neredeyse tüm camlarının kırılarak içerisindeki bazı eşyaların alındığı gözlendi.
 
 
 
 
En son TMSF’den TEDAŞ’a oradan da mahkeme kararıyla hazineye tescili gerçekleştiği öğrenilen işletme, bakımsızlıktan çürüme noktasına geldi.
 
 
 
 
“İçler acısı bir durum”
 
Öte yandan, Saklıkent Kayak Merkezi’ndeki eksiklikleri incelemek üzere bölgede toplantı gerçekleştiren Antalya Valisi Münir Karaloğlu da işletmeye girerek incelemelerde bulundu.
 
 
 
İşletmenin durumunu ‘içler acısı’ olarak yorumlayan Karaloğlu, "Gördüğünüz gibi çok hazır bir bina, aslında milli bir servet bu hale gelmiş, içler acısı bir durum var. Bunu yapan nihayetinde bizim insanımız. Biz insanımızı eğitemiyoruz, kamu malını koruma noktasında hassasiyet istemiyoruz demek ki. Yazık olmuş.
 
 
Burası hazineye tescili olduktan sonra işimiz biraz daha kolay, belki valiliğe tahsisini alıp, Büyükşehir Belediyemiz, ticaret ve sanayi odamız hep beraber burayı gerçek çok prestijli bir noktaya taşıyabiliriz" ifadesini kullandı. İHA

 

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Okuyucu Yorumları8 yorum
  • 50 Oy
    şimdiye kadar nerdeydiniz bari adamın elinden almasaydınız da işletme devam etseydi.kim bilir kaç kişi sizin yüzünüzden ekmeğinden oldu.
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  • 51 Oy
    Cem UZAN parti kurmasaydı bunlar başına gelmeyecekti.
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  • 43 Oy
    Önce Akp uzanı yağmaladı sonrası çok mühim değil
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  • 55 Oy
    Ye ye bitiremediniz Cem UZANın servetini ama merak etmeyin yakındır heap sormaya geliyor.
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  • 16 Oy
    @kursatacar heap ne la:)))
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  • 11 Oy
    Cem Uzan Reza nın yanında melek kalır. Bazı bakan ve bürokratların yedikleri ve çalıp çırptıkları Cem Uzan ı mumla aratacak cinsten. Bugün aday olasa oyum Genç parti ye.
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  • 5 Oy
    madem el koydun gereğini yapacaktı devlet hukumet ıhaleye cıkaracaktı uygun gördüğü kuruma verecektı yada devlet kendı ıhtıyacları ııcn kullanacaktı sen bır bekçıyı bıle cok gorursen duru m bu olur sonra boyle haberlere cıkar tepkı alırsın mıllı servetın bu halde olması yetkılı kurumların sucudur .
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  • 0 Oy
    ALACAGIN İÇİN EL KOY TADİLAT İÇİN İKİ KATI PARA HARCA BİZ OLMAYIZ
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