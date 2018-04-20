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Cemil Ertem'den ÖTV'de indirim sinyali

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2018 11:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, yaptığı değerlendirmede, fiyat esnekliği olmayan alanlarda ötv indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmayacağını ve enflasyon beklentilerini düşürüp; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olacağını bunları kullanmaktan çekinilmemesi gerektiğini bildirdi.

Cemil Ertem'den ÖTV'de indirim sinyali

TRT Haber yayınında konuşan Cemil Ertem'in açıklamalarında öne çıkanlar hususlar şöyle:

-Bu yıl yüzde 7'nin üzerinde büyüme bekliyoruz; seçime rağmen büyüme temposunda bir değişiklik olmayacak

-Petrol fiyatlarındaki artışa rağmen maliye ve para politikasıyla çift haneye çıkan enflasyonda beklentileri tek haneye indirecek araçlar var

-KGF'de ihracat kredilerinde 14 milyar liralık limitten 8 milyar TL'ye yakın kredi kullandırıldı; bu, ihracatın 2018'de tempolu artacağını gösteriyor

-Petrol fiyatlarının yükselişine bağlı olarak enflasyon beklentilerinde bozulmadan bahsediliyor; petrolde 70 dolar seviyesinde katılık olursa maliye politikasında atacağımız adımlar olabilir

-Fiyat esnekliği olmayan alanlarda ötv indirimleri bütçede çok olumsuz etkiye yol açmaz

-(ÖTV indirimiyle) Enflasyon beklentilerini düşürüz; temel makrodan faiz ve kura kadar olumlu etkisi olur; bunları kullanmaktan çekinilmemeli

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cemil ethem ÖTV
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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