FİNANS

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.03.2019 10:02 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, TL'deki dalgalanmanın ardından twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

TL'deki dalgalanmanın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Seçim öncesi malum odaklar tarafından planlanan kara pazartesi senaryosu iflas etti. Türkiye açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimi içinde elinde piyasa yanlısı çok araç var ve bu tür ucuz cambazlıkları bozacak güçlü bir ekonomi. Şimdi maliyetine katlanacaklar" değerlendirmesinde bulundu.


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Cemil Ertem dolar ekonomi

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