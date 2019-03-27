Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

TL'deki dalgalanmanın ardından Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, "Seçim öncesi malum odaklar tarafından planlanan kara pazartesi senaryosu iflas etti. Türkiye açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimi içinde elinde piyasa yanlısı çok araç var ve bu tür ucuz cambazlıkları bozacak güçlü bir ekonomi. Şimdi maliyetine katlanacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

Seçim öncesi “malum odaklar” tarafından planlanan kara pazartesi senaryosu iflas ett. Türkiye açık piyasa ekonomisi ve dalgalı kur rejimi içinde elinde piyasa yanlısı çok araç var ve bu tür ucuz cambazlıkları bozacak güçlü bir ekonomi. Şimdi maliyetine katlanacaklar — cemil ertem (@cemilertem) 26 Mart 2019



