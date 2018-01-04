"Cenk Tosun cari açığa olumlu katkı sağlayacak"

Cenk Tosun'un transferine ilişkin haberi twitter'dan paylaşarak yorumda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cenk Tosun'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyledi.
Cenk Tosun'un transferine ilişkin haberi twitter'dan paylaşarak yorumda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cenk Tosun'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyledi.
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