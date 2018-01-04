FİNANS

"Cenk Tosun cari açığa olumlu katkı sağlayacak"

04 Ocak 2018 11:46

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Beşiktaş'ın futbolcusu Cenk Tosun'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyleyerek teşekkür etti...

"Cenk Tosun cari açığa olumlu katkı sağlayacak"

 Cenk Tosun'un transferine ilişkin haberi twitter'dan paylaşarak yorumda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Cenk Tosun'un İngiltere'ye transferinin cari açığa olumlu katkı sağlayacağını söyledi.

 
Beşiktaş ve Everton'ın Cenk Tosun transferi için 27 milyon sterline anlaştığını duyurduğu haberine twitter üzerinden bir değerlendirme yapan Şimşek, "Eğer doğru ise Cenk Tosun ve Beşiktaş’ı tebrik ederim. Ülkemizin cari açığına olumlu katkılarından dolayı da teşekkür ederim. 80 milyondan fazla nüfusu ve futbola olan muazzam ilgiyi dikkate alırsak Türkiye, futbolcu transferinde büyük net dış fazla vermeli" ifadelerini kullandı.
 
15.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 24Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları4 yorum
  • 37 Oy
    Sayin bakan binlerce yabanci oyuncu oynuyor liglerimizde verilen paralarin haddi hesabi yok cari aciginda acigi yani. Hele bir de Van Persie var adam oynamadan 5 milyon euro aldi acigi iyice buyuttu
    CEVAP VER
  • 21 Oy
    vah vah vah, cari açığın kapanması topçu ihracatına kaldıysa ve buna sevinen bir bakanımız varsa ekonomi hiçte anlatıldığı gibi değil demektir.....
    CEVAP VER
  • 12 Oy
    Cari açığın en büyük sebebi başlı başına Van Persie zaten. Puhaha : )
    CEVAP VER
  • 8 Oy
    gideni görüyorsun gelenleri hiç görmüyorsun vanpersi ne iş yapar ödenen paralar nereye gidiyor sadece bir tanesi onlarca yabancı futbolcu var türkiye kulüpler bunlar gazoz kapığımı gazte kağıdımı veriyor külüplerin borçlarını silen kim emekliye işçiye memura gelince para yok
    CEVAP VER

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın