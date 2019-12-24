İSTANBUL (AA) - DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, "Dünyanın bir noktasındaki ile diğer noktasındaki iki arkadaş, birbirlerini seçip nasıl oyun oynayabiliyorlarsa bankacılık da yapabilecekler." dedi. Vodafone Business ana sponsorluğunda, Capital ve Ekonomist dergilerinin öncülüğünde CEO Club Yapay Zeka ve Robotik Zirvesi gerçekleştirildi. Zirvede konuşan DenizBank Genel Müdürü Ateş, yapay zekanın bankacılıktaki gelişimine değinerek, bu regülasyonlar içerisinde yapabileceklerinin en iyisini yapmaya çalıştıklarını söyledi. Ateş, bireysel ve KOBİ bankacılığında sundukları çözüm önerilerine işaret ederek, esnafa çok iyi hizmet götürmek zorunda olduklarını ancak herkese yetişemediklerini, bankayı arayan bir esnafın tüm işlemlerini tek bir merkezden halledebileceği kanallarının bulunduğunu anlattı. Türkiye'nin sınır ilçelerinde bile çiftçilere o bölgelerde bulunan şubeleriyle hizmet verdiklerini ifade eden Ateş, yapay zeka sayesinde çiftçilere, KOBİ'lere ve banka müşterilerine sundukları hizmetlerden örnekler verdi.

Yapay zekanın gelişimine ve gelecekte bankacılığa neler getirebileceğine değinen Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir kere, otonom müşteri temsilcisiyle başladık olaya... Müşteri ne ister, ne yapar, direkt onun ihtiyaçlarını karşılayabilecek olay... Sonra bankanın otonom haline gelmesi, yani müşteri temsilcilerinin ötesinde... Arkasından merkezi olmayan otonom bankacılık... Dünyanın bir noktasındaki ile diğer noktasındaki iki arkadaş, birbirlerini seçip nasıl oyun oynayabiliyorlarsa bankacılık da yapabilecekler. Giderek şunu görüyoruz, hatta kısmen görmeye başladık. Biz ona bir ara başlamıştık. Mesela ATM'nin yanından geçerken müşteriyi uyarıyor; 'Şuradan hep bin lira çekiyordun, bir daha çekmek ister misin?' Otonom müşteri, yani artık karar müşterinin de otonomiye devrettiği bir yapı." Ateş, hemen hemen her alanda otonoma doğru gidiş olduğunu belirterek, bulut ve blockchain gibi teknolojilerin daha çok kullanıldığı, süratin arttığı bir döneme doğru gidildiğini söyledi. Bu teknolojiler sonrası insanoğlunun makinelere teslim olup olmayacağına dair sorular sorulduğunu ifade eden Ateş, "Öyle bir şey yok. Yani insanların yaptığı işler güncellenerek, daha üst düzeyde olacak." dedi.

- "Teknolojiyi en iyi kullanan rekabette önde" SabancıDx Genel Müdürü Burak Aydın da yapay zekaya dayalı teknolojilerin iş dünyasının kalbinde yer aldığını vurgulayarak, "Hiper rekabetin olduğu dünyada değer yaratmak için insanın kendi kaslarını kullanmanın ötesine geçip yapay zekayı merkeze alacak bir değer önermesinde bulunmak gerekiyor." dedi. Sınırların kalktığı, rekabetin boyut değiştirdiği, teknolojiyi iyi kullananın rekabette önde olduğu bir dönemden geçildiğini ifade eden Aydın, artık geleneksel işlerin bile teknoloji kullanılmadan yapılamadığını söyledi. Aydın, holding olarak farklı sektörlerde veriyi merkeze alarak içgüdüyle hareket ettiklerini, içgüdüyü de insanların ve makinelerin ortaya çıkardığı verilerden sağladıklarını kaydetti. - "Mavi ve beyaz yaka metalik yakayla çalışmak mecburiyetinde" Burak Aydın, veri olmadan yapay zekanın, robot süreç otomasyonunun çalışmasının mümkün olmadığını belirterek, şöyle devam etti: "Geniş portföye sahip bir grup şirketi olduğumuz için hem makinelerin bıraktığı hem de insanların bıraktığı izlerden değer yaratmaya çalışıyoruz. Örneğin, bugün çimento sektöründe en büyük maliyetlerden biri enerji. Enerji optimizasyonu yapay zekanın kullanıldığı önemli alanlardan biri. Biz bir projemizle yüzde 70'i enerji olan bir sektörde yüzde 7 optimizasyon sağladık.

Bütün dünya, insanların bıraktığı izleri değere dönüştürmenin peşinde koşuyor. Biz de bu noktada çok sayıda proje yürütüyoruz. Bugünün dünyasında artık mavi ve beyaz yakayla, robotları ifade eden metalik yaka birlikte çalışmak mecburiyetinde." - "Yapay zeka fütüristik sanılsa da somut bir şey" Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ ise yapay zekanın e-ticaret alanında da çok önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Emirdağ, "Dünya nüfusunun yaklaşık yarısı 30 yaşın altında. İnternet çıkalı da yaklaşık 30 yıl oldu. Yani, dünya nüfusunun yaklaşık yarısı internetsiz bir dünyayı bilmiyor. Yapay zeka da öyle olacak. Yeni nesiller internetsiz bir dünyayı zaten bilmiyordu. Şimdi de yapay zekasız bir dünyayı bilmiyor olacak." şeklinde konuştu. E-ticaretin alma ve satmadan çok daha fazlası olduğunu belirten Emirdağ, e-ticaretin özünde operasyon yeteneği, lojistik destek ve finansman çözümlerinin yer aldığını söyledi. Yapay zekayı en çok kullandıkları alanın kişiye özel bir deneyim sunabilmek olduğunu bildiren Emirdağ, "Kullanıcının gerçekten ihtiyaçlarını anlayıp ona doğru çözümleri öngörerek yardımcı olmak çok önemli. Yapay zeka dediğimizde çok fütüristik şeyler düşünüyoruz ama aslında yapay zeka günlük hayatımızda gördüğümüz çok somut bir şey... Eğer biz yapay zekayı doğru kullanabilirsek bir artı biri 10 yapacak potansiyele sahibiz." diye konuştu.

- "Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve veri analitiği daha da ön plana çıkacak" Zirvenin açılışında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, halihazırda iş dünyasının en önemli hikayesinin teknoloji olduğunu vurgulayarak, Vodafone olarak bu hikayenin tam kalbinde bulunduklarını söyledi. Tüm dünyanın birbiri ile bağlantılı hale geleceği bu ortamda, telekomünikasyon şirketlerinin ciddi bir sorumluluğu bulunduğunu dile getiren Şahin, şebekelerinin bu dijital geleceğin ana sağlayıcısı konumunda olacağını bildirdi. Bu nedenle dijitalleşmenin şirketin ana odağında olduğunu vurgulayan Şahin, "Vizyonumuz; müşterilerimize uçtan uca, radikal biçimde sadeleştirilmiş bir dijital deneyim sunmak." dedi. Şahin, Vodafone Grubu olarak 50'yi aşkın ülkede 90 milyon nesneye hayat veren, dünyanın en büyük IoT hizmet sağlayıcısı konumunda yer aldıklarını kaydederek, gelecekte Nesnelerin İnterneti, yapay zeka ve veri analitiği kavramlarının daha da ön plana çıkacağını vurguladı.