FİNANS

Cep telefonu tefeciliğinde blokaj önerisi

28 Şubat 2018 09:30

Akıllı cep satışında cihaz tefeciliği yapılması, telefonun borç ödenmediğinde bloke edilmesini gündeme getirdi.

Cep telefonu tefeciliğinde blokaj önerisi
Taksitle satışın yasaklanması sonrası cep telefonu pazarındaki yeni yapılanma, tüm riski GSM operatörlerine yükledi.
 
Fiyatı 6 bin liralara kadar çıkan akıllı telefonları alıp taksitleri ödemeyenlerin sayısının sürekli artması, şüpheli alacak kaleminde büyük risk oluşturdu. Telekomünikasyon ve enerji sektörüne hizmet veren RMC Consulting’in kurucusu Abdullah Sevimli, kara listeyi paylaşma ve cep telefonuna blokaj yetkisinin sorunu çözeceğini savundu. Sektörün içinden üst düzey bir yetkili ise “POS tefeciliği gibi şimdi de cihaz tefeciliği yapılıyor, kredi limiti olmayanlar taze para bulmak için yüksek fiyatlı cep telefonunu finansman aracı gibi kullanıyor” dedi.
 
Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Sinan Ekşi, Türkiye’de her ay 500 bin dolayında cep telefonunun GSM operatörlerinin yetki verdiği bayiler üzerinden satıldığı ve bunun 50 binin ambalajı açılmadan yeniden satışa sunulduğunu tespit ettiklerini açıklamıştı. Sevimli, “Bu durum, kara listede olduğu için bankalardan kredi alamayan ancak rahatlıkla cep telefonu satın alabilen kişilerin, bu işlemi bir finansman aracı olarak kullanmasından kaynaklanıyor. Ödememe niyetiyle cihaz alanlar şüpheli alacağın ana kaynağı haline geldi. Nitekim hukuka intikal eden alacağın önemli bir kısmını cihaz alan müşteriler oluşturuyor. Bu müşterilerin ödememe oranı yüzde 80 seviyesinde. Bu vakalar özellikle yüksek bedelli ithal cihazlarda yaşanıyor. Bu nedenle söz konusu suistimalin cari açığı arttıran bir boyutu da var” dedi. Sektör yetkililerinden edinilen bilgiye göre sektörün cep telefonu nedeniyle ayırdığı karşılık minimum 1 milyar liraya ulaşıyor. Dolayısıyla ayrılan şüpheli alacak karşılığı nedeniyle her yıl 200 milyon lira vergi daha az ödeniyor.
Garanti kapsamından çıkarılmalı
 
Telekomünikasyon sektörünün, bankacılık sisteminden farklı olarak müşteri kredibilitesini değerlendirebileceği KKB benzeri bir sistemi bulunmuyor. Şirketler arası kara liste paylaşılmasına yönelik yasal düzenleme yapıldı ancak sektör temsilcileri ikincil mevzuat geliştirilmediği için şirketler arasında kara liste paylaşımı yapılmadığını belirtiyor. Sektör, Bankalar Birliği Risk Merkezi’ne riskli müşteri bilgilerini bildirmeye başladı ancak raporlama henüz sonuçlanmadı.
 
Abdullah Sevimli bu nedenle öncelikle “ödememe niyetiyle cihaz alan abonelerin” bankacılık sektörü için de riskli müşteriler kategorisinde tanımlanmasının etkili olacağı görüşünde. Operatörlerin üreticilerle anlaşarak, bedeli ödenmeyen cihazların garanti kapsamında değerlendirilmemesini öneren Sevimli, sektörün bu sorunu tek başına çözemeyeceğini düşünüyor. Bunun için Maliye Bakanlığı, BTK ve BDDK’nın desteği ile borcunu ödemeyenlerin cihazlarına blokaj koyabilme imkanı tanınması, kara liste paylaşımı ve sektör bazlı kredi notu üretimi önerilerini de getirdi.
 
Cep tefeciliği nasıl işliyor?
 
 -Kara listede olduğu için herhangi bir bankadan kredi alamayan bir kişi, cep telefonu operatörünün yolunu tutuyor.
 
 -Bankalar, operatörler arasında kara liste paylaşımı olmadığı için herhangi bir operatörden telefon almanın önünde bir engel bulunmuyor.
 
 -Cep telefonu fiyatları 6 bin lirayı buluyor. Böyle yüksek fiyat seviyesinden bir telefon, operatörün sağladığı sistemle taksitle alınıyor.
 
 -Bu telefon bir miktar ucuza piyasada satılıyor.
 
 -Böylece 5 bin TL seviyesinde bir finansmana erişim mümkün olurken, işlemin amacı başından beri sahtekarlık olduğu için operatör taksitlerin tahsilatını yapamıyor.
 
 -Ayda 50 bin adete yakın cep telefonunun bu şekilde satıldığı hesaplanıyor.
 
Taksit yasağı büyümeyi frenlemedi, 5 yılda 60 milyon cep telefonu satıldı
 
- Türkiye’de telefon cihaz piyasası, 2013-2017 yılları arasında ciddi bir büyüme gösterdi. Son beş yılda 55-60 milyon adet cep telefonunun satıldığı ve harcanan paranın 90 milyara ulaştığı öngörülüyor.
 
- 2017 yılında 13 milyon adet cep telefonu için 20 milyar liraya ödendiği hesaplanıyor.
 
- DORinsigt raporlarına göre, Türkiye’de tüketicilerin yüzde 50’si cep telefonunu yenilemek istiyor. Tüketiciler en çok cep telefonlarını yeniliyor ve Türkiye’de akıllı telefon değiştirme sıklığı 2,5 yıl.
 
- Kredi kartına taksitle cep telefon satışının yasaklanması satış rakamlarını azaltmadı, satışların telekomünikasyon sektörü tarafından yapılmasını sağladı. Taksitle yapılan satışlar sektörün pazar payının neredeyse yarısına ulaştı. (DÜNYA)

 

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Okuyucu Yorumları13 yorum
  • 115 Oy
    Ulan ülkenin içine ettiniz saçma yönetiminiz yüzünden ozaman kaldırın kimse taksitli telefon alamasın zaten 1gr beyni olan adam operatörden telefon almaz 2500tl nakit fiyatı olan telefona bankadan kredi çekip alsan 2 senede 3000e gelir. operatörden alsan 4500tl ye gelir. asıl tefeciler operatörler. en iyi çözüm operatörlerin taksitli telefon satışının yasaklanması. kredi kartına tekrar açılması hep yandaşlarınızı zengin etmek için çalışmayın. gittiniz telefon kredi kartını yasakladınız millet daha fazla ödeyerek operatörden bankadan kredi çekerek alıyor yazık resmen insanları sömürüyorsunuz.
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  • 54 Oy
    @dimitradon 10 numara bir yorum olmuş.Asıl tefeci GSM operörleri aslında.
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  • 39 Oy
    lüks tüketime alıştırırsnaız ürettirmezseniz sadece tüketim olursa ne olacağını sanıyorsunuz. millet sırf hava atmak için alıyor 6 7 bine telefon ama sıkıntı şu ki içinde kontör yok. abv
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  • 5 Oy
    @ilhansayir sırf hava atmak için telefon alandan daha fazla ihtiyacı olduğu için alanlar da var.. mesela adamın çocuğu büyüdü telefon istiyor.. ama babası alamıyor neden çünkü taksit yok.. hava atmak için alanlara önlem alınsın o zaman.. gerçekten telefon ihtiyacı olanlar niye mağdur ediliyor.. telefon da sadece zenginin kullandığı birşey oldu artık... normal geliri olan adam telefon alamıyor.. hani gidip tarifeye ek alayım desen nerdeyse 2 katı pahalıya geliyor.. bu mu önlem.. mesela sen şuan telefon kullanmıyormusun.. en son 12 taksite verildiği zaman aldığın telefon mu duruyor yani :DDD
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  • 33 Oy
    yana yana satmayı düşündünüz sattınız milleti borclandırdınız.. lükse alıştırdınız .şimdi ödemeyenlerin yuvasını yıkın
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  • 27 Oy
    Lükse alıştırdınız insanları sonra kem küm etmeyin bedelini ödeyin. 10 tl malı 50 tl satarsanız zaten kazanmışsınız
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  • 21 Oy
    Kolay para !
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  • 11 Oy
    Saçma sapan sınırlamalarla gsm şirketlerini kollayıp bu imkanı tanıyanlar şimdi tespit yapıyor. Piyasada herşey kredi kartıyla alınıp satılıyorken cep telefonuna taksiti önleyerek herkesi gsm şirketlerine gebe bıraktırdılar. 24-36 ay taksitle fahiş fiyata cep telefonu satan zihniyet dışarsa taksit yapılmadığını bildiği için bunlara koşuyor. İnsanlar öyle haldeki buralardan cep tlfu alıp satarak finansman sağlıyor. Gsm şirketlerinin tlf faturasına taksitle telefon satması durdurulması kredi kartı taksiti tekrar açılmalıdır. Bu durumu ancak bu düzeltir. Borçlanmanın bile bir doğrsu doğası vardr
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  • 11 Oy
    GSM operatörlerinin kontratlı cihaz adı altında yeni bir tefecilik yöntemi.
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  • 7 Oy
    vatandaşı düşünüyoruz dediler cep telefonlarına taksiti kaldırdılar..neymiş millet başına borç açıyormuş..ama operatörlerin 1500 liralık telefonu 2 sene taahhütle 2500 e vermesine ya da bankaların faizle cep telf.kredisi vermesine göz yumuluyor.. hani vatandaş düşünülüyordu.. operatörler zengin edildi işte.. 1500 e alıp vatandaşa 2500 e satıyorlar..nasılsa millet mecbur operatörden tarifeye ek cihaz alacak başka şekilde taksit şansı yok.. gerçekten vatandaş düşünülseydi sadece peşin fiyatına 9 taksitle alınabilir diğer türlü pahalı satan operatörler ve faizli telefon kredilerini yasaklanırdı
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  • 10 Oy
    Tamamda sen 5 bin Tl lik telelfonu 8 bin tl ye sat sıkıntı yok ama durumu olmayıp mecbur kaldıgı için bu duruma düşen insanlar suçlu bakıyorumda yine zenginin cebinden para cıkmış yoksa bu haberi yapmazsınız bırakı bu zengini daha zengin yapma işlerini azıcık adeletli olun...
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  • 11 Oy
    bunu düşünenden Allah razı olsun 20 yaşındaki çocuk gidip 36 ay telefon alıyor sonra yarı fiyatttan biraz fazlaya bozduruyor kazanan telefoncu borcu ödeyemeyen genç mağdur aile
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  • 11 Oy
    sahtekarlik kanımızda var
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