FİNANS

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.11.2018 09:12 | Son Güncelleme

Elektronik eşya, seyahat ve sağlık harcamalarında kredi kartı taksitlerini düzenleyen yönetmelikler yayımlandı.

Cep telefonu ve bilgisayar alacaklar dikkat! Yeni düzenleme yayımlandı

Elektronik eşya, seyahat ve konaklama ile sağlık ve sosyal hizmetlerle ilgili harcamalarda kredi kartı taksit sayılarını düzenleyen yönetmelikler yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan ve banka kartları, kredi kartları ve kredi işlemleri ile finansman şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esaslarını düzenleyen yönetmeliklerde değişiklik öngören yönetmeliklere göre, taksit sayısı; tablet ve bilgisayar satışlarında altıyı, fiyatı 3,500 TL’ye kadar olan cep telefonu satışlarında 12’yi, bu fiyatın üzerinde olan cep telefonu satışlarında ise altıyı aşamayacak.

Bu kapsamda 3,500 TL altında fiyatı olan cep telefonlarının satışında öngörülen 12 taksit, 31 Ocak 2019 sonuna kadar uygulanacak.

Kredi kartı taksit sayısı; elektronik eşya alımlarında üç ay, bilgisayar alımlarında, kulüp ve derneklere yapılan ödemelerde, taşımacılık ile ilgili harcamalarda, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin harcamalarda altı ay, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda ve sağlık ürünü alımlarında, vergi ödemelerinde dokuz ay olarak uygulanacak. KAYNAK:REUTERS

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akıllı telefon bilgisayar Tablet kredi kartı vade

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Cari açığı artar. Gençler kredi kartı sıkıntısı yaşar
bu ne arkadaş bir tarih brlirleniyor aldın aldın alamadın hakkın yandı gibi. kesin birikerinin çıkarı var
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