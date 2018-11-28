FİNANS

Cep telefonunda taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.11.2018 09:33 | Son Güncelleme

Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında uygulanan 6 aylık taksitlendirme süresi, 31 Ocak 2019'a kadar 12 aya çıkarıldı.BDDK'nin yaptığı düzenlemenin ardından, Ticaret Bakanlığının yönetmelik değişikliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cep telefonunda taksit düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında 6 ay olan taksitlendirme süresi, 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun, cep telefonu alımı için kullanılan tüketici kredilerinde taksit süresini 6 aydan 12 aya çıkartan düzenlemesinin ardından, Ticaret Bakanlığının Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, televizyon ile ses ve görüntü sistemleri satışlarında taksitlendirme süresi 3, bilgisayar ve tablet bilgisayarla fiyatı 3 bin 500 liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında 6 ay olacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle fiyatı 3 bin 500 lirayı aşan cep telefonlarının satışında 6 ay olan taksitlendirme süresi 31 Ocak 2019'a kadar 12 ay olarak uygulanacak. KAYNAK:AA


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