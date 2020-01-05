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  4. "Cep"ten internet abone sayısı 62 milyonu aştı

"Cep"ten internet abone sayısı 62 milyonu aştı

EKONOMİ HABERLERİ  | 05.01.2020 11:06 | Son Güncelleme

Geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla mobil cepten internet abone sayısı 62 milyon 238 bin 237'ye ulaştı

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Mobil cepten internet abone sayısı, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla 62 milyon 238 bin 237'ye yükseldi.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Pazar Verileri Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, geçen yılın üçüncü çeyreği itibarıyla Türkiye'de yüzde 101,1 penetrasyon oranına karşılık gelen, makineler arası iletişim (M2M) aboneleri dahil toplam 82,9 milyon mobil abone bulunuyor.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 3G abone sayısı 4 milyon 959 bin 802'ye gerilerken, 4,5G abone sayısı 76 milyon 28 bin 440'a yükseldi. 2019 eylül ayı sonu itibarıyla M2M abone sayısı da 5,7 milyon oldu.

2018 yılı üçüncü çeyrekte 60 milyon 101 bin 551 olan 3G ve 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı, geçen yılın aynı dönemi itibarıyla 62 milyon 238 bin 237'ye ulaştı. Sadece 4,5G hizmetiyle mobil bilgisayardan ve cepten internet hizmeti alan mobil genişbant abone sayısı da 39 milyon 957 bin 888 oldu.

Bu dönemde mobil internet kullanım miktarı toplam 1 milyon 183 bin 411 terabayt, 4,5G kullanıcılarının toplam mobil internet kullanım miktarı da 1 milyon 109 bin 249 terabayt olarak hesaplandı.

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Anahtar Kelimeler:
BTK cepten internet abone sayısı Pazar Verileri

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