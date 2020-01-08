Çeşme Hudut Kapısı tüm zamanların rekorunu kırdı

2019 yılında Çeşme Deniz Sınır Kapısından gerçekleştirilen giriş-çıkışlar, bir önceki yıla göre yüzde 19 oranında artış göstererek 344 bin 115 kişiyle tüm zamanların rekoru kırıldı. Öte yandan, Çeşme’de konaklayan yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 42 artış oldu.

Edinilen bilgiye göre, 2019 yılında Çeşme Deniz Sınır Kapısından 169 bin 736 giriş, 174 bin 379 çıkış olmak üzere toplam 344 bin 115 kişi giriş-çıkış yaptı. Bu sayıyla tüm zamanların da rekoru kırıldı. En yoğun giriş-çıkış ise haziran-eylül ayları arasında gerçekleşti.

692 konaklama tesisinde 28 bin 913 yatak

Ülkemizin gözde turizm beldeleri arasında yer alan Çeşme’de, 692 konaklama tesisinde toplam 12 bin 707 oda ve 28 bin 913 yatak kapasitesi bulunurken, 2017 yılından bu yana tesis sayısındaki artış 145, oda sayısındaki artış 1740 ve yatak sayısındaki artış da 3 bin 559 oldu. 2019 yılında konaklama tesisi sayısında ise 2018 yılına yüzde 6 artış olurken, yatak sayısı da yüzde 4 artış gösterdi.

Yabancı turist sayısında artış, yerli turist sayısında düşme

2019 yılında Çeşme’de konaklayan yabancı turist sayısında bir önceki yıla göre yüzde 42 artış olurken, yerli turist sayısı ise yüzde 22 düşüş gösterdi. Yerli ve yabancı toplam turist sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 15 düşüş gösterdi. Yabancı turist ortalama kalış süresi 3.2 gece olurken, yerli turist ortalama kalış süresi de 2.7 gece olarak gerçekleşti.