Çeşme'ye günlük yaklaşık 700 bin kişi giriş yaptı

Ege Bölgesi'nin en çok yerli turist çeken bölgelerinden Çeşme, 3 günlük bayram tatiliyle sezona hızlı giriş yaptı.

Deniz, kum ve güneşinin yanı sıra rüzgarıyla da yerli turistin Ege'deki en önemli tercihlerinden biri olan Çeşme, arife gününden itibaren tatilcileri ağırlamaya başladı.

İlçenin önemli plajlarından Ilıca'da bayram boyunca yer bulunmazken Pırlanta ve diğer plajlarda da yoğunluk yaşandı. İl dışından gelen vatandaşın yanında İzmirliler de tatil için rotasını Çeşme'ye çevirdi.

Hem okulların kapanmasını hem de bayramı fırsat bilen aileler kısa tatil süresince Çeşme'de vakit geçirdi.

Özellikle İstanbul'dan gelen misafirleri ağırlayan İzmir'in turizm merkezinde, uzun araç kuyrukları oluştu.

ALAÇATI'YA İLGİ YOĞUN



Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi de ilgiden nasibini aldı. Yel değirmenlerinin önünde fotoğraf çektiren vatandaşlar, tarihi evlerin bulunduğu sokaklarda dolaştı. İlçeye özgü yöresel lezzetleri tadan misafirler, yine ilçeye özgü butik otellerde konakladı.

Rüzgarıyla sörfçülerin özel ilgisini çeken Alaçatı'da turistler tarihi çarşıya da yoğun ilgi gösterdi.