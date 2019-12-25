ÇEVKO Vakfı'ndan "Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın" çağrısı

İSTANBUL (AA) - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu, yılbaşı hediye ambalajlarının ayrı biriktirilerek mahallelerdeki geri kazanım kutularına atılması çağrısında bulundu.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği ve çevre kirliliği tehdidine karşı bireylere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, yılbaşı öncesi çevre kirliliğine karşı duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.

Ambalaj atıklarının sürdürülebilir olarak geri dönüşümünün mümkün olduğunu hatırlatan Uslu, "Yılbaşında geleneksel olarak milyonlarca kişi birbirine hediyeler verecek. Bu hediyeleri verirken, minik notlarla ya da sözlü olarak birbirimize ambalajları ayrı biriktirip mahallelerimizde yer alan geri kazanım kutularına atma çağrısında bulunalım. Böylece yılbaşı hediyelerimize, sürdürülebilir bir dünya için olumlu bir adımı da ekleyelim." ifadelerini kullandı.

Uslu, sadece yılbaşı hediye ambalajlarının değil, günlük hayatta tüketilen ürünlerin kağıt, karton, plastik, ahşap, cam ya da farklı malzemelerin birlikte kullanıldığı ambalajların atıklarının, diğer evsel atıklardan ayrı bir şekilde biriktirilip mahallede yer alan geri kazanım kutularına atmanın önemine işaret etti.