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  3. ÇEVKO Vakfı'ndan "Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın" çağrısı

ÇEVKO Vakfı'ndan "Yılbaşı hediye ambalajlarını geri kazanım kutularına atın" çağrısı

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.12.2019 13:32 | Son Güncelleme

ÇEVKO Vakfı Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu: - "(Yılbaşında hediye verirken) Minik notlarla ya da sözlü olarak birbirimize ambalajları ayrı biriktirip mahallelerimizde yer alan geri kazanım kutularına atma çağrısında bulunalım" - "Böylece yılbaşı hediyelerimize, sürdürülebilir bir dünya için olumlu bir adımı da ekleyelim"

İSTANBUL (AA) - Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Kurumsal İletişim Müdürü Dilek Özcanlı Uslu, yılbaşı hediye ambalajlarının ayrı biriktirilerek mahallelerdeki geri kazanım kutularına atılması çağrısında bulundu.

Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, iklim değişikliği ve çevre kirliliği tehdidine karşı bireylere büyük sorumluluk düştüğünü belirterek, yılbaşı öncesi çevre kirliliğine karşı duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.

Ambalaj atıklarının sürdürülebilir olarak geri dönüşümünün mümkün olduğunu hatırlatan Uslu, "Yılbaşında geleneksel olarak milyonlarca kişi birbirine hediyeler verecek. Bu hediyeleri verirken, minik notlarla ya da sözlü olarak birbirimize ambalajları ayrı biriktirip mahallelerimizde yer alan geri kazanım kutularına atma çağrısında bulunalım. Böylece yılbaşı hediyelerimize, sürdürülebilir bir dünya için olumlu bir adımı da ekleyelim." ifadelerini kullandı.

Uslu, sadece yılbaşı hediye ambalajlarının değil, günlük hayatta tüketilen ürünlerin kağıt, karton, plastik, ahşap, cam ya da farklı malzemelerin birlikte kullanıldığı ambalajların atıklarının, diğer evsel atıklardan ayrı bir şekilde biriktirilip mahallede yer alan geri kazanım kutularına atmanın önemine işaret etti.

Uslu, "Tüketilen bir ürünün ambalaj atığını çöp olarak değil, sürdürülebilir çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlayabileceği bir güç olarak görelim. Kendi mahallesinde ya da yakınında geri dönüşüm kutusu olmayan vatandaşlarımız, bu konuda yerel belediyeler ile temas kurarlarsa mutlaka yardım göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

- "Geri kazanılan ambalaj atıklarıyla 4,85 milyon ağaç kesilmekten kurtuldu"

Dilek Özcanlı Uslu, ÇEVKO Vakfı tarafından geçen yıl geri kazanılan ambalaj atığı sayesinde 1 milyon ailenin yıllık elektrik tüketimine eş değer 2 bin 730 GW/saat elektrik tasarrufu sağlandığını aktararak, şunları kaydetti:

"3 milyon 600 bin metreküp depolama sahasından tasarruf sağlandı, 331 bin ton sera gazı salımı engellendi. Geri kazanılan kâğıt-karton/kompozit/ahşap ambalaj atıklarıyla 100 hektar orman arazisine eş değer 4 milyon 850 bin ağaç kesilmekten kurtuldu. 43 bin ailenin yıllık su tüketimine eş değer 7,5 milyar litre su tasarrufu sağlandı. Geri kazanılan plastik ambalaj atıkları ile 3 milyon aracın deposunu doldurabilecek, 134 milyon litre petrol tasarrufu sağlandı."

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