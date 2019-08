Çevre esnaf 'göktaşıymış' gibi bakıyor, o çocukluk hayalini yaşıyor

Buca Belediyesi ev sahipliğinde KOSGEB’in ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne katılarak geçen yıl kendi otomobil tamir atölyesini kuran Nergiz Yavaş, genellikle "erkek işi" olarak görülen bu sektöre girerek pek çok kadına da ilham oldu. Bu işin "çocukluk hayali" olduğunu belirten Yavaş’a sosyal medyada da pek çok kadın destek oldu.

ÖNCE ÇIRAK, SONRA PATRON

Dede mesleğini sürdürmekten çok mutlu olduğunu, çocukken dedesine çıraklık yaptığını ifade eden Yavaş, “Bu iş benim çocukluk hayalim. Dedemin yanında çıraklık yapıyordum. Bu meslek, ustalık ya da kalfalık belgesi alamadığım ama özlem duyduğum bir meslekti. Aynı zamanda kadınların girişim yapmadığı bir meslekti. Bu işi kurduğumda beni eskiden beri tanıyanlar ‘tam yerindesin’ dedi ama beni eskiden bu yana tanımayan arkadaşlarım ‘konsept güzel ama sen bu konseptin insanı mısın?’ diye sordu. Daha çok butik otel, kafe işletmeciliği gibi bir mesleğe uygun olduğumu düşündüler. ‘Neden oto servis?’ diye soran çok kişi oldu. Atılmasını gereken ilk adım cesaretle atılır ve gerisi gelir. Her kadın her konuda her sektörde başarılı olabilir. Önemli olan istemek ve cesaret edebilmek” diye konuştu.