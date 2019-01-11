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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan belediyelere plastik poşet genelgesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2019 15:26 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla plastik poşet kullanımının azaltılması için yerel yönetimlere genelge gönderildi. Belediyelerce, plastik poşetlerin yaygın kullanıldığı yerlerde vatandaşların bez torba, file gibi alternatif malzemelere kolay erişebilmesi sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan belediyelere plastik poşet genelgesi

Dünya genelinde hassasiyetle üzerinde durulan plastik alışveriş poşetlerinin kullanımı sonucu oluşan görsel ve çevresel kirliliğin önlenmesi ve gereksiz plastik poşet kullanımının önüne geçilmesi amacıyla 1 Ocak 2019'dan itibaren plastik poşetlerin satış noktalarında kullanıcılara ücreti karşılığı verilmesine yönelik düzenleme yapıldı.

Düzenlemeyle ülke genelinde 31 Aralık 2019'a kadar kişi başı yıllık plastik torba kullanımının 90'ı, 31 Aralık 2025'e kadar ise 40'ı aşmayacak şekilde azaltılması esas alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da AK Parti'nin 31 Mart'ta gerçekleştirilecek yerel seçim kampanyasında file ve bez torba kullanılacağını belirterek, plastik savaş açtıklarını bildirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakan Kurum da bugün söz konusu uygulamaya dikkati çekmek için Bakanlığın Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünce belediyelere "plastik poşet" genelgesi gönderdi.

"BEZ TORBA VE FİLENİN VATANDAŞA DOĞRUDAN TEMİNİ"

Genelgede, Türkiye'de yıllık 30-35 milyar plastik poşet kullanıldığını belirten Kurum, bunların kısa sürede atık haline geldiğini ve petrol bazlı olmaları sebebiyle doğaya zarar verdiğinin altını çizdi.

Bu bakımdan, ücretlendirilme yoluyla kullanılan poşet miktarının azaltılması ve ülkede geçen yıl 440 olan kişi başına düşen poşet sayısının bu yıl 90'a, 2025 için de 40'a indirilmesinin hedeflendiğini vurgulayan Bakan Kurum, genelgede şu ifadelere yer verdi:

"Plastik poşetlerin ücretlendirilmesine ilişkin uygulamanın yeni başladığı bu dönemde tüketicilerde gerekli hassasiyetin oluşmasına yardımcı olunması, tüketicilerin uygulamaya daha kısa sürede uyum sağlayabilmesi ve uygulamanın nihai amacına ulaşması amacıyla belediyenizce, özellikle plastik poşetlerin yaygın olarak kullanıldığı yerlerde pazarlar, marketler gibi çok kullanımlık bez torba, file gibi alternatif malzemelere vatandaşlarımızın kolayca erişebilmesi, bunların vatandaşlarımıza doğrudan temini ve dağıtımı yönünde gerekli çalışmaların yapılarak uygulamaya destek sağlanması hususunda gereğini rica ederim."

Bakan Kurum, ambalaj atıklarının kontrolüyle ilgili Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği'nin 8'inci maddesi ile belediyelere tevdi edilmiş görev ve yetkilerin icra edilmesi noktasında gerekli hassasiyetin gösterilmesini de istedi.

KAYNAK:AA

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