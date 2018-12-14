FİNANS

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan imar barışı açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2018 11:05 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. Yaklaşık 8 milyon 300 milyon ödeme yapıldı. Bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan imar barışı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. Yaklaşık 8 milyon 300 milyon ödeme yapıldı. Bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, TBMM Genel Kurulunda imar barışına ilişkin soruya cevap verdi. Kurum, "9 milyon vatandaşımız imar barışına başvurdu. Yaklaşık 8 milyon 300 milyon ödeme yapıldı. Bu barıştan 13 milyon vatandaşımızın yararlanmasını bekliyoruz. Bu barış 31 Aralık 2017'den önce yapılmış yapıları ilgilendiriyor" dedi. KAYNAK:İHA


Hiç renksiz gökkuşağı gördünüz mü? Dikkatli bakınHiç renksiz gökkuşağı gördünüz mü? Dikkatli bakın
Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistem geliyorMilyonları ilgilendiriyor! Yeni sistem geliyor
Fiyatlar iki katına çıkabilir!Fiyatlar iki katına çıkabilir!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum İmar barışı

En Çok Okunan Haberler

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

'Korkuyorum' diyen Fatih Portakal'a kötü haber!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

İYİ Parti ve CHP arasındaki kriz çözüldü! Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Özgür'ü aşamıyorum!

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı'nı açıklandı

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez bankası açıkladı! İşte yıl sonu dolar tahmini

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Gençlere müjde! Devlet 59 bin lira yardım edecek

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Motorin ve benzine yerli alternatif geliyor!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
yapı başına 922 tl ediyor ki yapı başına 15000 tl den az çıkmadığını düşünürsek buda demek oluyorki başvuru yapanların çoğu para yatırmadı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Albayrak açıkladı! Altın tahvili pazartesi başlıyor

Bakandan altın yatırımcısına müjde!

Kimlik kartı ve sürücü belgeleri ile ilgili önemli haber

Milyonları ilgilendiriyor! Yeni sistem geliyor

Balıkçılar uyardı: Hamsi fiyatı yükselişe geçebilir

Fiyatlar iki katına çıkabilir!

Asgari ücret için TÜİK bekleniyor

Asgari ücret için kritik gelişme!

SGK'daki aylığınıza dikkat! 5 yıl süresi var

Dikkat ! Sizin de paranız kalmış olabilir

DİSK'in asgari ücret talebi, 2 bin 800 lira

İşte asgari ücret teklifi!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.