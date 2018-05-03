Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'den imar barışı açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "İmar barışında İstanbul Boğazı istisna tutulabilir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde yaklaşık 13 milyon konutu ilgilendiren 'imar barışı' ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Özhaseki, İstanbul Boğazı'nın düzenlemeden istisna tutulabileceğini duyurdu.

Daha önce kamuoyunda dile getirilen eleştirilerde, imar barışının bazı bölgelerdeki maddi durumu iyi olan kişileri ödüllendireceği eleştirilerinde bulunulmuştu.

İmar barışı düzenlemesi Meclis Komisyonu'nda görüşülürken, 2 hafta içerisinde tasarılaşması bekleniyor. Düzenleme mülkiyet ve imar sorunu olan, ruhsatsız binaların yanı sıra ruhsatlı fakat imar mevzuatına aykırı olarak eklentiler yapılmış yapıları da kapsıyor.