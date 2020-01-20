'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Öner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il dışından gelen bazı art niyetli kişilerin, kuyumculara düşük ayardan üretimi yapılan çeyrek altınları satmak istediğini, bir süre önce bunlardan birini yakalayıp polise teslim ettiklerini anlattı.

Düşük ayarlı çeyrek altının organize bir şekilde üretilip piyasaya sürülmeye çalışıldığını vurgulayan Öner, "Çeyrek 22 ayar olması gerekirken bunu 18-19 ayar üretip, satıyorlar. Bu şekilde üretilen 18 ayar çeyrek altın ortalama 100-110 lira daha ucuza mal oluyor." dedi.

Ayarı düşük ürünlerin farklı illerde üretildiğine dikkati çeken Öner, şöyle konuştu:

"Bu altını üretmek bir, iki kişinin yapabileceği iş değil. Organize şekilde üretimi ve satışı yapılıyor. Bu düşük ayarlı altınları sektörde uzun yıllar çalışmış kişiler ancak yapabilir. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilmesi pek mümkün değil. Türkiye'nin farklı bölgelerinde bu ürünleri piyasaya sürüyorlar. Genelde çeyrekte daha çok yapılıyor çünkü çeyrek, yarım ve tam altına oranla daha ucuz olduğu için daha çabuk satılıyor."