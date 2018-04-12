FİNANS

Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 12 Nisan altın fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2018 07:46 | Son Güncelleme

Çeyrek altın bugün ne kadar? ABD Başkanı Trump'ın 'füzeler geliyor' mesajından sonra doların yükselmesiyle yatırımcılar bu sorunun cevabını merak ediyor. Yaşanan gelişmelerin ardından altının az da olsa yükselişi durdu. İşte 12 Nisan altın fiyatlarıyla ilgili son dakika gelişmesi...

Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 12 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... ABD Başkanı Trump'ın 'füzeler geliyor' mesajı tüm dünyayı sarsarken altının ateşi biraz sönse de yine de yüksek seyretmeye devam ediyor. Kasım ayından beri yükselişini sürdüren altın fiyatlarıyla ilgili 'Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Küçük altın ve gram altın ne kadar?' soruları bugün de en çok merak edilen sorular arasında.

GRAM ALTIN NE KADAR?

179,67 liradan alınırken, 179,71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 288,41 liradan alınırken 294,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 574,94’den alınırken 589,77 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1181,00 liradan alınıp 1195,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatı çeyrek altın gram altın 12 nisan altın fiyatları çeyrek altın ne kadar abd Trump
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Survivor'dan elenen İpek'ten ilginç itiraflar!

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Rusya açıkladı: Türkiye arabulucu oldu

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Ankara'da deprem yaratacak iddia! Süleyman Soylu’ya polis takibi

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Gerilim sonrası Suriye kıyılarında Rusya hareketliliği

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Cübbeli Ahmet kitabında yazdıklarıyla gündeme oturdu

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Son dakika! Dev lojistik şirketi UN Ro-Ro satıldı

Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Trump ile zirveye çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım ile geriledi

Trump ile zirveye çıkan Dolar, Başbakan Yıldırım ile geriledi

Ev kadınıydı patron oldu, siparişlere yetişemiyor!

Ev kadınıydı patron oldu, siparişlere yetişemiyor!

Binlerce kişiye memurluk fırsatı!

Binlerce kişiye memurluk fırsatı!

Yıldırım: Merkez Bankası gerekli tedbirleri alır

Yıldırım: Merkez Bankası gerekli tedbirleri alır

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.