Çeyrek altın bugün ne kadar? İşte 12 Nisan altın fiyatları

Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri... ABD Başkanı Trump'ın 'füzeler geliyor' mesajı tüm dünyayı sarsarken altının ateşi biraz sönse de yine de yüksek seyretmeye devam ediyor. Kasım ayından beri yükselişini sürdüren altın fiyatlarıyla ilgili 'Çeyrek altın bugün ne kadar oldu? Küçük altın ve gram altın ne kadar?' soruları bugün de en çok merak edilen sorular arasında.

GRAM ALTIN NE KADAR?



179,67 liradan alınırken, 179,71 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Çeyrek altın ise 288,41 liradan alınırken 294,92 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?



Yarım altın da 574,94’den alınırken 589,77 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?



Cumhuriyet altını ise 1181,00 liradan alınıp 1195,00 liradan alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?



Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.