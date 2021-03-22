Çeyrek altın fiyatları | Çeyrek altın ne kadar oldu? 22 Mart anlık çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Yatırımcıların son yapılan değişikliklerden sonra gözü erken açılan Asya piyasalarındaki hareketliliğe çevrildi. Saat farkı sebebiyle erken açılan yurtdışı piyasalarında yaşanan hareketlilik, altın fiyatlarında da bir hareketliliğe sebep oldu. Anlık çeyrek altın fiyatları sürekli bir değişkenlik gösterse de şu an için çeyrek altın fiyatı alışta 740,44 TL’den işlem görürken, satışta 756,79 TL bandında hareket etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi.

Asya’da ilk kotasyonlarda dolar/TL yüzde 16 yükseliş kaydetti.

Dolar/TL saat 21:38 itibarıyla yüzde 16,2’ye kadar yükselişle 8,3880’e kadar çıktı.

Dolar, 22 Mart Pazartesi günü sabah saat 09:00'da 447 TL civarında işlem görüyor...

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Sabah gram altın 447 TL civarında hareket ederken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 398 TL, altının ons fiyatı bin 739 TL, altının kilogram fiyatı 55 bin 646 TL, cumhuriyet altını 2 bin 861 TL, yarım altın bin 430 TL, çeyrek altın 717 TL, reşat altını 2 bin 893 TL, 18 ayar altının gram fiyatı 198 TL, 22 ayar altının gram fiyatı 398 TL, 14 ayar altının gram fiyatı 241 TL, Kapalıçarşı'da ziynet 2,5'lu 6 bin 521 TL ve 5'li 13 bin 176 TL civarında hareket ediyor...