Çeyrek altın ne kadar? Çeyrek altın pik yaptı, yükselişi durmuyor!

Döviz kurları ve altının fiyatları 22 Mart 2021'de ne kadar oldu? Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminden sonra Asya piyasalarının açılması ile dolar ve altın büyük bir yükseliş yaşadı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Döviz kurları ve altının fiyatları 22 Mart 2021 gece yarısı açıklandı. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminden sonra Asya piyasalarının açılması ile hem altın hem de dolar büyük bir yükseliş yaşadı.

22 Mart 2021 gecesinde Asya piyasalarının açılması ile dolar ve euroya paralel olarak çeyrek altın da çok sert bir yükseliş yaşadı.

19 Mart Cuma günü 669 Türk Lirası olan çeyrek altın, 22 Mart itibariyle 723 Türk Lirası seviyelerine geldi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 762 Türk Lirası.

Çeyrek altın, bu fiyatları ile %12,22'lik bir değer kazanmış durumda.

CUMA GÜNÜ ÇEYREK ALTIN NE KADARDI? Çeyrek altın, cuma gününe büyük bir düşün ile başlamıştı. Günün ilerleyen saatlerinde dengelenen çeyrek altın, 19 Mart 2021 Cuma günü 669 Türk Lirasında dengeye oturdu.

Cuma günü çeyrek altının alış fiyatı 668,57 Türk lirasıyken satış fiyatı ise 677,42 Türk lirasıydı.

GRAM ALTIN FİYATI 22 Mart 2021 günü Gram Altın 450,64 Türk Lirasından alınırken 450,71 Türk Lirasından satılıyor. Altın, şu anki haliyle %11,33 değer kazanmış durumda.

YARIM ALTIN FİYATI Yarım altın ise 19 Mart itibariyle 1.332,00 Türk Lirasından alıcı buluyordu. Dün gece itibariyle büyük bir yükseliş yaşayan yarım altının alış fiyatı ise 1.441,00 Türk Lirasına geldi. Satış fiyatı 1.521,00 Türk Lirası olarak açıklandı.

CUMHURİYET ALTINI FİYATI Cumhuriyet altını da ani yükselişten etkilenen altınlar arasında. Buna göre bugün Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.880,00 Türk Lirası iken satış fiyatı ise 3.033,00 Türk Lirası.

ALTIN NEDEN YÜKSELİŞTE? Birçok analist, gram altındaki bu yükselişi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın değişimine bağlıyor. Son değişim ile Merkez Bankası, 20 ayda 4 farklı başkan ile yönetilmiş oluyor.

"MAKRO POLİTİKA DEVAM EDECEK" Uygulanan enflasyonda düşüşü öncelikli hale getiren makro politika kapsamında enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana dek kararlılıkla sürdüreceklerini söyleyen Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek için uygulamayı devam ettireceklerini belirterek, piyasaların sağlıklı ve etkin işleyişini son derece önemsediklerini dile getirdi.

"KESİNLİKLE TAVİZ VERMEYECEĞİZ" Tavizin söz konusu olmadığına dikkati çeken Elvan, serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir tavizin kesinlikle söz konusu olmayacağını belirterek, liberal kambiyo rejiminin kararlılıkla sürdürüleceğini anlattı.