FİNANS

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.06.2018 10:29 | Son Güncelleme

Gram altın 187 lira, çeyrek altın 307 lira ve Cumhuriyet altını 1.251 liradan işlem görüyor. Altın için kritik olacak bu haftada FED faiz kararı bekleniyor

Çeyrek altın ne kadar? Gram altında son durum 11.06.2018

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 187 lira seviyelerinde dengeledi. çeyrek altın 307 lira ve Cumhuriyet altını 1.251 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 187 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 307 lira, Cumhuriyet altını da 1.251 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sınırlı da olsa düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.297 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını belirterek, "Faiz kararlarının altının ons fiyatını olumlu yönde desteklemesini bekliyoruz. Altının gram fiyatı da hem ons fiyatından hem de dolar kurundan aldığı destekle yükselebilir." ifadelerini kullandı.

Ramazan Bayramı tatili öncesi Kapalıçarşı'da altın fiyatlarında alış-satış makas aralığının geniş olabileceğine dikkati çeken Memiş, bugün yurt içinde büyüme ve cari işlemler açığı, yurt dışında ise yarın sabah ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bir araya gelmesinin beklendiği Singapur'daki zirveye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi. AA

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