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Çeyrek altın ne kadar odu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.07.2019 09:47 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 257,4 lira seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de mortgage onayları ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.410 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.721 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar odu?

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 257,4 lira seviyesinde dengelendi.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe rağmen dolar kurunda yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybeden gram altın, haftayı yüzde 0,3 azalışla 258,6 liradan tamamladı.

Gram altın, haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 altında, 257,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 420 lira, Cumhuriyet altını 1.721 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda önceki kapanışın hafif üzerinde, 1.418,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında İngiltere'de mortgage onayları ve ABD'de Dallas Fed imalat endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan ons altında 1.410 doların destek, 1.425 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

KAYNAK:AA

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