FİNANS

Çeyrek altın ne kadar oldu? 11.05.2018

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.05.2018 11:40 | Son Güncelleme

Dolar kurundaki yükselişin etkisiyle altında görülen zirvelerden sonra haftanın son işlem gününe altının gramı 180,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 297 lira, Cumhuriyet altını da 1.209 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 11.05.2018

Dün, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,58 azalışla 179,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 180,9 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 297 lira, Cumhuriyet altını da 1.209 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 1.320,1 dolardan işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin beklentilerin altında kalmasının ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ve dolar endeksinin geri çekilmesine, altının ons fiyatının toparlanmasına neden olduğunu kaydetti.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinin, emtia fiyatlarını ve avro/dolar paritesini olumlu yönde desteklediğini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.318 doların destek, 1.328 doların ise direnç konumunda olduğunu söyledi.

Memiş, yurt içi piyasalarda önceki gün dolar kurundaki yükselişin etkisiyle altının gram fiyatında zirvelerin görüldüğünü hatırlatarak, "Ancak bu yükselişlerin yatırımcısına satış fırsatı verdiğini, önümüzdeki hafta düşüşün 175 lira seviyesine kadar devam edebileceğini tahmin ediyoruz. Biraz daha orta vadeye baktığımızda altının gram fiyatı 170 lirayı test ederse bizim için sürpriz olmayacaktır." ifadelerini kullandı. AA

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