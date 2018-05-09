Çeyrek altın ne kadar oldu? 9.5.2018

Altının gram fiyatı, değer kazanan dolar kurundan bulduğu destekle günün ilk saatlerinde 184,2 lira ile tarihi zirvesini gördü. Gram altın fiyatı saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 183,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira, Cumhuriyet altını da 1.233 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.309 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran’la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015’te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladığın belirterek, Trump’ın siyasal tavrının piyasalara baskı yaptığını kaydetti.

Piyasalardaki bu baskının altının ons fiyatında agresif yükselişlere neden olabileceğini ifade eden Memiş, "Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan yükselişler bugünlerde altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor. Altının ons fiyatında 1.300 dolar seviyesini desek, 1.330 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.