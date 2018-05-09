FİNANS

Çeyrek altın ne kadar oldu? 9.5.2018

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.05.2018 10:06 | Son Güncelleme

Dolarda görülen rekolarla birlikte altının gram fiyatı, günün ilk saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 184,2 lirayı görmesinin ardından 183,4 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira, Cumhuriyet altını da 1.233 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu? 9.5.2018

Altının gram fiyatı, değer kazanan dolar kurundan bulduğu destekle günün ilk saatlerinde 184,2 lira ile tarihi zirvesini gördü. Gram altın fiyatı saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 183,4 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 302 lira, Cumhuriyet altını da 1.233 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında güne satış ağırlıklı bir seyirle başlayan altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.309 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ülkesinin İran’la nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015’te askıya alınan İran yaptırımlarının yeniden uygulanacağını açıkladığın belirterek, Trump’ın siyasal tavrının piyasalara baskı yaptığını kaydetti.

Piyasalardaki bu baskının altının ons fiyatında agresif yükselişlere neden olabileceğini ifade eden Memiş, "Ancak ABD 10 yıllık tahvil faizleri ve dolar endeksinde yaşanan yükselişler bugünlerde altının ons fiyatını baskılamaya devam ediyor. Altının ons fiyatında 1.300 dolar seviyesini desek, 1.330 dolar seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan güçlü duruşun ve avro/dolar paritesinde düşüş trendinin devam etmesinin yurt içi piyasalarda dolar kurundaki yükselişi desteklediğini belirterek, atının gram fiyatının da kurdaki gelişmelerle rekor kırdığını söyledi.

Altının gram fiyatında kısa vade için 180-185 lira bant aralığının takip edileceğine değinen Memiş, "Hem döviz hem de altının gram fiyatının seyrinde şimdilik belirsizlik devam ediyor. Bu sebeple panikle alım ya da satım yönünde ani kararlar vermemek gerektiğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı. AA

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Anahtar Kelimeler:
çeyrek Altın kapalıçarşı

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