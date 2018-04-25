Çeyrek altın ne kadar oldu? Altında bu seviyeye dikkat

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 173,6 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 174,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 173,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.164 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kazanan doların etkisiyle satıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,38 değer kaybıyla 1.325,3 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısındaki kararların takip edileceğini belirtti.

TCMB'nin faiz kararının dolar kurunun yönü üzerinde etkili olacağını bildiren Memiş, "Bugün altının gram fiyatında da dolar kuruna göre dalgalanmalar görebiliriz. Görünüm negatif olduğundan destek seviyelerini takip edeceğiz. Altının gram fiyatı 172-177 lira bantralığını kendine hedef belirlemiş olabilir. Bu sebeple bu bant aralığını takip etmekte fayda var. Altının gram fiyatı 175 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olamıyor. Dolar kurunda beklediğimiz geri çekilmeler gerçekleşirse düşüşler hızlanabilir." ifadelerini kullandı. AA