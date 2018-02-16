Çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün altının ons fiyatından bulduğu destekle 165 lira sınırına kadar yükselen altının gram fiyatı, dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle kazançlarını geri vererek, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,25 azalışla 163,9 liradan tamamladı.

Gram altın, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 164,6 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 270 lira, Cumhuriyet altını da 1.100 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda doların değer kaybetmesinden bulduğu destekle alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,34 yükselişle 1.358,2 dolardan işlem görüyor.

Analistler, altının gram fiyatında tarihi zirvesi olan 165,5 liranın önemli direnç konumunda olduğunu belirterek, dolar kurundaki gerilemenin yurt içinde altın fiyatlarının yükselişini sınırladığını kaydetti.

Bugün yurt içinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD’li mevkidaşı Rex Tillerson ile yapacağı görüşme, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.360 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.