FİNANS

Çeyrek altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2018 13:50 | Son Güncelleme

Altının gramı, güne yatay başlamasının ardından 174,7 lira seviyelerinde dengelendi. Çeyrek altın 286 lira ve Cumhuriyet altını 1.168 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Önceki günkü sert düşüşün ardından, dün görece sakin bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 174,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yatay bir başlangıç yapmasının ardından saat 10.10 itibarıyla 174,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 286 lira, Cumhuriyet altını da 1.168 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışının hemen altında 1.344 dolar seviyesinden işlem görüyor.
AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin ticaret savaşı, ABD’nin Rusya’ya yeni yaptırımlar uygulayacağı beklentisi ve jeopolitik risk algısının altın fiyatlarını desteklediğini belirterek, bu konularda gündemin hafiflemesinin dün ons fiyatının gerilemesine neden olduğunu ifade etti.

Gelecek aylarda küresel piyasaların, ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin belirsizlikleri fiyatlamaya başlayabileceğine değinen Memiş, altının ons fiyatının 1.330-1.350 dolar bandının teknik açıdan önemini koruduğunu dile getirdi. Memiş, yurt içi piyasaların, erken seçim haberini olumlu karşıladığını kaydederek, altının gram fiyatının kısa vade için 173-178 lira bandında yatay bir seyir izleyebileceğini söyledi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çeyrek altın ne kadar kapalıçarşı gram altın
10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

Fenerbahçe'nin alacağı ceza belli oldu

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

CHP'li Öztürk Yılmaz Cumhurbaşkanlığına adaylığını açıkladı

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor

2. el otomobilde devrim gibi karar

2. el otomobilde devrim gibi karar

Deutsche Bank'tan 35 milyar dolarlık hata

Deutsche Bank'tan 35 milyar dolarlık hata

60 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar

60 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
KOBİ'lere KOSGEB'ten 700 milyon liralık bütçe

KOBİ'lere KOSGEB'ten 700 milyon liralık bütçe

Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı belli oldu

Şok Marketler'in halka arzında fiyat aralığı belli oldu

Bayrak üretiminde erken seçim vardiyası

Bayrak üretiminde erken seçim vardiyası

Şimşek: Seçim sonrası reformlara odaklanılacak

Şimşek: Seçim sonrası reformlara odaklanılacak

Cemil Ertem'den ÖTV'de indirim sinyali

Cemil Ertem'den ÖTV'de indirim sinyali

Deutsche Bank'tan 35 milyar dolarlık hata

Deutsche Bank'tan 35 milyar dolarlık hata

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.