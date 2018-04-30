FİNANS

Çeyrek altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.04.2018 15:55 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı 3 haftanın en düşük seviyesi olan 170 lira seviyelerinde dengelendi.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Cuma günü dolar kurundaki düşüşlerin etkisiyle satış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 azalışla 172 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,43 değer kaybıyla 171,4 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 281 lira, Cumhuriyet altını da 1.148 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yüzde 0,45 azalışla 1.317,5 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, teknik olarak ilk güçlü destek seviyesini test eden altının ons fiyatına tepki alımlarının gelebileceğini kaydetti.

Kararı çarşamba akşamı açıklanacak olan ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının piyasalar için önemli olduğunu ifade eden Memiş, bu hafta altının ons fiyatında 1.315-1.340 dolar bant aralığının takip edileceğini dile getirdi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun sakin seyirde işlemler gerçekleştirmesinin, altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Bu hafta altının gram fiyatında da tepki yükselişleri görebiliriz. Biz, bu hafta 170,50-174,50 lira bant aralığını takip edeceğiz. Bu sebep düşüşlerin kalıcı olmayacağını öngörüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları ile PCE fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren Memiş, siyasi ve jeopolitik gelişmelerinde altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını söyledi. AA

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