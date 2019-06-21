FİNANS

Çeyrek altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.06.2019 12:06 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 259,6 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek haber akışlarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, ons altın fiyatında 1.417 doların direnç, 1.390 doların ise destek olarak takip edileceğini söyledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün, ons altındaki değer kazançlarının etkisiyle pozitif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,59 primle 257,3 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,89 artışla 259,6 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 426 lira, Cumhuriyet altını 1.736 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda değer kaybeden dolardan bulduğu destekle Eylül 2013'den bu yana ilk defa 1.400 doların üzerini gören ons altın, şu dakikalarda 0,34 primle 1.393,33 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell’in açıklamaları sonrasında altın fiyatlarının yeni zirveleri gördüğünü kaydetti.

Memiş, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelecek haber akışlarının da altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, ons altın fiyatında 1.417 doların direnç, 1.390 doların ise destek olarak takip edileceğini söyledi.

Ons altının değer kazanmasının yurt içinde altının gram fiyatının da değer kazanmasına neden olduğunu ifade eden Memiş, "Altının gram fiyatında hedef 265 lira seviyesi. Altının gram fiyatında geri çekilmelerde 257 lirayı takip edeceğiz, 257 lira seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleştiremezse 252 liraya kadar gerileyebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında Avro Bölgesi ve ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini kaydetti.

KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
ons altın çeyrek altın ABD-Çin ticaret görüşmeleri

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