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Çeyrek altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Analistler, bugün Japonya'da başlayacak ve 2 gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.754 liradan satılıyor.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün, ons altın ve dolar kurundaki değer kayıplarına paralel 259,7 liraya kadar gerileyen gram altın günü önceki kapanışın hemen üzerinde 261,6 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,11 artarak 261,9 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 429 lira, Cumhuriyet altını 1.754 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen ons altın, şu dakikalarda 0,20 artışla 1.412,6 dolardan işlem görüyor.
Analistler, bugün Japonya'da başlayacak ve 2 gün sürecek G20 Liderler Zirvesi'nden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.

Özellikle zirveden küresel ekonomik görünüm ve ticaret müzakerelerine ilişkin gelecek haber akışlarının altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan ons altında 1.400 doların destek, 1.420 doların ise direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de kişisel gelir ve tüketim harcamaları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini dile getirdi.


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gram altın çeyrek altın kapalıçarşı

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