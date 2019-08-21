FİNANS

Çeyrek altın ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.08.2019 11:40 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 275,7 lira seviyesinde dengelendi. Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile anlaşma yapmaya hazır olmadığını açıklamasının ticaret savaşı endişelerini artırdığını, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasının ise siyasi belirsizlikleri gündeme getirdiğini belirterek, bu gelişmelerin altın fiyatlarının yükseliş kanalında kalmasını sağladığını söyledi.

Çeyrek altın ne kadar oldu?

Gram altın, dün günü altının ons fiyatı ve dolar/TL'de yaşanan artışa paralel yüzde 1,81 değer kazancıyla 277,9 liradan tamamladı.

Bugüne ise değer kaybıyla başlayan gram altın, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,7 azalışla 275,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 449 lira, Cumhuriyet altını 1.843 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,7 düşüşle 1.497,7 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Çin ile anlaşma yapmaya hazır olmadığını açıklamasının ticaret savaşı endişelerini artırdığını, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin istifasının ise siyasi belirsizlikleri gündeme getirdiğini belirterek, bu gelişmelerin altın fiyatlarının yükseliş kanalında kalmasını sağladığını söyledi.

Bugün, yurt içinde konut fiyat endeksi verilerinin, ABD'de ikinci el konut satışları verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) temmuz toplantı tutanaklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan ons altında 1.492 doların destek, 1.510 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

KAYNAK:AA

Turistler bu şehirden vazgeçemiyor Turistler bu şehirden vazgeçemiyor
Halkbank’tan TL’yi destekleyen yeni mevduat hesabıHalkbank’tan TL’yi destekleyen yeni mevduat hesabı
ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoruASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın

En Çok Okunan Haberler

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Monaco resmen açıkladı! Falcao'da sıcak gelişme

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Memurların zam pazarlığında yeni gelişme! Süre doldu!

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Piyasaların gözü bu kararda

Piyasaların gözü bu kararda

Altın fiyatlarında son durum!

Altın fiyatlarında son durum!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Ev kadınlarını ilgilendiriyor! Mahkeme kararını verdi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

İstanbul-İzmir arası 3,5 saate iniyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Personel alımı sonuçları açıklanıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taşköprü sarımsağı, üreticinin yüzünü güldürdü

Üreticisinin yüzünü güldürüyor! Beyaz altın deniyor

Yabancılar Türkiye'de alışverişe doymuyor

Yabancılar Türkiye'de alışverişe doymuyor

Halkbank’tan TL’yi destekleyen yeni mevduat hesabı

Halkbank’tan TL’yi destekleyen yeni mevduat hesabı

ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru

ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru

Hazineden 846,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Hazineden 846,5 milyon liralık kira sertifikası ihracı

Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi artıyor

Yabancı yatırımcının Türkiye ilgisi artıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.