FİNANS

Çeyrek altın ne kadar?

19 Şubat 2018 12:23

Gram altın 162,6 lira, çeyrek altın 267 lira, Cumhuriyet altını 1.088 liradan işlem görüyor. Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, "Dolar kuru 3,75'in altına geçmezse veya altının onsu 1.350 doların üzerinde kalmaya devam ederse gram altın minimum 163 lira, maksimum ise 170 -171 lirayı görebilir" dedi.

Çeyrek altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta, 164,9 liraya kadar yükselerek son 4 haftanın en yüksek seviyesini test eden altının gram fiyatı, yeni haftada yüzde 0,29 yükselişle 162,64 liradan alıcı buldu. Çeyrek altın yüzde 1,54 yükselişle 266,76 liradan; Cumhuriyet altını ise 1093 liradan işlem gördü.


ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİYOR

Altın fiyatları dolardaki zayıf seyirin etkisi ve enflasyon karşısında korunma aracı olarak gören yatırımcıların alımlarıyla yükseldi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı geçen haftanın tamamında yüzde 2.4 prim yaparak 1 Eylül'den bu yana en keskin haftalık kazanımı kaydettikten sonra bu sabah yüzde 0.2 artıda 1,350.28 dolarda bulunuyor.

"ALTININ GRAM FİYATI 170-171 LİRAYI GÖREBİLİR"

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, altının gram fiyatındaki yükselişin daha çok küresel piyasalarda ons fiyatındaki değer kazançlarından kaynaklandığını söyledi.

Son dönemde hızla artan tahvil faizleri ile beraber dünya borsalarında da oynaklığın artığını ifade eden Erkan şunları kaydetti:

"Altının ters korelasyon içinde bulunduğu faiz hareketi yukarıya olmasına rağmen, yükselişe devam edebildiği görüldü. Çünkü en başta ABD tahvil faizlerinin yüzde 2,90 üzerine çıkmasına rağmen doların değer kazanmaması bunda etkili oldu. Dolar endeksi zaman zaman yukarı tepkiler verse de 90-90,50 gibi eşikleri kıramadı ve aşağı yönlü trende devam ediyor. Dolar bu denli zayıf kalırken, altın da yüksek performans göstermektedir. İçeride kur hareketi, zayıf dolar kurundan dolayı aşağı... Ancak altının ons fiyatının yukarı hareketi yüzdesel olarak daha fazla olduğu için altının gram fiyatı da ons altın ile beraber yükselmiştir."

Erkan altının ons fiyatında 1.350 doların üzerinin teknik olarak da güçlenmeye işaret ettiğini, altının ons fiyatında 1.365 doların ilk hedef olabileceğini belirterek, "Bu arada doların zayıf kalması konjonoktürel olarak Türk lirası açısından iyi. Orada da destek noktasını 3,75 olarak görmekteyiz. Eğer altın 1.365 doları aşarsa hedefi 1.380 dolar olacaktır. Dolar kuru 3,75'in altına geçmezse veya altının onsu 1.350 doların üzerinde kalmaya devam ederse gram altın minimum 163 lira, maksimum ise 170 -171 lirayı görebilir." değerlendirmesinde bulundu.

 

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Okuyucu Yorumları3 yorum
  • 52 Oy
    altini olan sevinsin olmayan bizim gibiler ancak boyle bakar
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  • 12 Oy
    Yükseliyorda ne oluyor.Alamayan zaten bakarak geçiyor.Alan zenginlerden kucaklayıp beraber yatıyor.
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  • 0 Oy
    Yüksel yüksel. Uzaya çık. Bizden uzak ol
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