FİNANS

Çeyrek altın ne kadar?

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2019 11:00 | Son Güncelleme

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 251 lira seviyesinde dengelendi. Uzmanlar dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi. Kapalıçarş'da çeyrek altın 409 lira ve Cumhuriyet altını 1.675 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 251 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar/TL'deki değer kaybının etkisiyle 247 lira seviyesine kadar gerileyen altının gram fiyatı günü önceki kapanışa göre yüzde 0,68 artışla 248,9 liradan tamamladı.

Gram altın bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,84 artışla 251 lira seviyesinde dengelendi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 409 lira, Cumhuriyet 1.675 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında pozitif bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,30 primle 1.337,36 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar/TL'nin dün geniş bant aralığında işlemler gerçekleştirdiğini, altının gram fiyatının da dolar/TL kurundan destek alarak 250 lira seviyesinin üzerini test ettiğini söyledi.

Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.330 doların destek, 1.340 doların ise direnç konumunda olduğunu belirten Memiş, altının gram fiyatında 247 liranın destek, 252 liranın direnç olarak izleneceğini kaydetti.

Memiş, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, ABD'de ithalat fiyat endeksi ve haftalık işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini belirtti. KAYNAK:AA

PARTNERBöylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...Böylesi daha önce görülmemişti! Vücut pozitifliğini artırmak için...
On binlerce kişiye güzel haber! Aylık 1305 lira...On binlerce kişiye güzel haber! Aylık 1305 lira...
15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gram altın çeyrek altın cumhuriyet altını

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Mehmet Aslantuğ'dan çarpıcı açıklamalar... Ahmet Kaya sorusuna yanıt

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

'İmamoğlu bir proje mi?' sorusuna flaş yanıt

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Faiz kararının ardından dolarda son durum

Faiz kararının ardından dolarda son durum

Taksit süreleri değişti!

Taksit süreleri değişti!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Önemli karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Önemli karar! Tüm çalışanları ilgilendiriyor

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Fiyatı dibi gördü

Fiyatı dibi gördü

Dev bankanın adında değişiklik!

Dev bankanın adında değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahalle bakkalının 'ucuz ekmek' zaferi

Mahalle bakkalının 'ucuz ekmek' zaferi

ABD petrol fiyatı tahminlerini aşağı çekti

ABD duyurdu! Fiyatlar...

Evde bakım yardımı alanların sayısı 515 bin oldu

On binlerce kişiye güzel haber! Aylık 1305 lira...

Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor! Katar Havayolları kabin görevlisi başvuru şartları

15 bin TL maaşlı iş için başvurular başladı

Bireysel emeklilik aracılığı sınavla yapılabilecek

Bireysel emeklilik aracılığı sınavla yapılabilecek

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kredi kartı asgari ödemelerinde değişiklik

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.