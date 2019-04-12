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Çeyrek altın yerini 'çeyrek gram altın'a bıraktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2019 10:25 | Son Güncelleme

Yükselen altın fiyatlarıyla çeyrek altının fiyatı 400 liraya ulaştı. Düğün ve kutlamalarda takılan çeyrek altın yerini 0,25 gram olan çeyrek gram altına bıraktı.

Çeyrek altın yerini 'çeyrek gram altın'a bıraktı

Yükselen altın fiyatlarıyla çeyrek altının fiyatı 400 liraya ulaştı. Düğün ve kutlamalarda takılan çeyrek altın yerini 0,25 gram olan çeyrek gram altına bıraktı.

Yaz aylarının yaklaşıp düğün, nişan ve sünnet gibi cemiyetlerin artmasıyla kuyumcularda hareketlilik yaşanmaya başladı. Akraba ve yakınlarının bu tarz cemiyetlere katılmak isteyen düşük ve orta gelirli vatandaşların, çeyrek altının fiyatı ortalama 400 liraya yükselince hediye tercihleri değişti. Geleneklere göre oldukça yaygın bir adet olarak hediye edilen çeyrek altın, yerini 1 gram, 0,5 gram ve 0.25 gram olan altınlara bıraktı. 55 lira ile 255 lira arasında fiyatları değişen bu altınlar son günlerde en çok satılan altın çeşitlerinden oldu. Fiyatların yükselmesinden dolayı altında seçenek sayısının arttığını belirten Bursa Tarihi Çarşı kuyumcularından olan Metehan Demirci yaptığı açıklamada, Çeyrek altının alternatifi olarak gram altınlar bir süredir revaçta. Gram altının yarısı olan 0.50 gram ve 0.25 gramlık altınlar mevcut. Çeyrek altının fiyatı 390-400 lira civarında seyrediyor. Gram altın 225-230 lira, yarım gram altın 125 lira dolaylarında seyrediyor. Onun da yarısı olan 0.25 santim ya da 0,25 gram diye tabir ettiğimiz çeyrek gram altın da 55-60 lira civarında seyrediyor. Fiyatlar giderek yükseldiği için insanların da gram altına olan talebi günden güne artıyor. Bu nedenle gram altın satışlarımız oldukça yoğun. İnsanlar düğünde para takmaktansa altın takmayı tercih ediyorlar. Bu nedenlerle gram altın satışlarımız bu günlerde artış gösterdi dedi.

HAREKETLİLİK ARTACAK

Kapalı Çarşı'da kuyumculuk yapan Can Coşar ise yeni çıkan 4 taksit yassası ile birlikte bu yıl sektörde hareketlilik beklediklerine dikkat çekerek, Geçen sene biraz iyiydi ama bu sene beklentilerimiz çok daha yüksek. Yani altının belirli bir seviyede durması, alıcıya çok büyük güven veriyor. Çok hareketli bir piyasada 'alalım mı, erteleyelim mi' gibi olaylar oluyor. Ama bu sene bu sezonda iyi bir beklentimiz var. Yeni çıkan 4 taksit yasası konusunda da sevinçliyiz. 4 taksit bizi çok rahatlatacak. Düğün alışverişleri yüklü meblağlar tutuyor. 40 bin lira 50 bin lira gibi bir rakamı bir seferde veremiyorlar ama 4 taksit müşteri için de bizim için de kolaylık oluyor. Tabi bu kural işçilik içeren ürünlere geçerli. Bu taksitlerde vade farkı geçerli. Bankalar bunu bize uygulayacak şeklinde konuştu.

KAYNAK:DHA

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