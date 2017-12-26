Çeyrek ne kadar oldu?

Dün, dolar kurundaki yatay seyre paralel gün boyu dar bant içinde hareket eden altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 156,2 liradan tamamladı.

Gram altın, yatay seyrini bugüne de taşıdı ve156,2 liradan işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 257 lira, Cumhuriyet altını 1.047 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde analistlerin direnç olarak nitelendirdikleri 1.275 doları aşan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,26 değer kazancıyla 1.279 dolar seviyesinde dengelendi.

Uzmanlar, jeopolitik riskleri artıracak herhangi bir gelişmenin olmaması durumunda altının ons fiyatının bu seviyelerden düşüşe geçebileceğini tahmin etti.

Risk algısını artıracak bir gelişme olmaması durumunda altının ons fiyatının 1.255 dolara kadar gerileyebileceğini ifade eden uzmanlar, yurt içinde ise altının gram fiyatının 155-157 lira bandında dalgalı bir seyir izlemesinin beklendiğini kaydetti.